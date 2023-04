NERVESA (TREVISO) - Sorridente e simpatico, genuino e di poche parole, appassionato del suo lavoro. Gianluca Bettiol, ventottenne di Nervesa, residente a Bidasio, non lontano dal Ponte della Priula, è uno dei concorrenti de “Il contadino cerca moglie”, reality in programma sul canale televisivo Nove. Un format nel quale sette contadini e una contadina si mettono in gioco per trovare l’amore. Presentandosi a tutto tondo. A cominciare dal loro lavoro. La trasmissione è andata in onda l’altra sera e fra i simpatici candidati è comparso anche lui.

Il profilo

Un veneto doc, nato e cresciuto ai piedi del Montello, fra pane e prosecco, al lavoro nell’azienda di famiglia, la Bettiol snc, dopo aver frequentato il professionale Cerletti di Conegliano. Una ditta, la sua, che lavora campi propri e per conto terzi e che come molte altre negli ultimi anni ha incentrato la produzione sul prosecco. «Molte persone non sanno dietro a un vigneto che lavoro c’è » , racconta in Tv Gianluca, o meglio “Ciano il gabbiano”, che lavora assieme alla mamma, al papà, al fratello. Ed è proprio il papà che nel video formula, in dialetto stretto, una domanda a bruciapelo all’indirizzo delle promesse spose mentre pota le viti con il figlio. « Se le mando a spargere il letame, scappano subito? » , chiede a Gianluca. Tanto per far capire che aria tira. Ma lui, a quanto pare, cerca in primo luogo l’anima gemella. Dopo che, come emerge dal racconto, ha avuto qualche delusione d’amore. Due le storie importanti andate male: una di oltre tre anni e una di più di due. Ed è forse per questo che, alla domanda se è più difficile coltivare l’amore o le viti aggiunge: « forse l’amore » .

Gli amici e la famiglia