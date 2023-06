TREVISO - Cala il numero di studenti bocciati alle superiori, fino anche al 50% rispetto all’anno scorso. Dopo il contraccolpo arrivato alla fine dell’emergenza Covid, adesso si sta tornando alla normalità. Anche se non ancora per tutti. I ragazzi che hanno concluso il terzo anno, in particolare, pagano ancora uno scotto elevato per quanto riguarda bocciature e sospensioni del giudizio (cioè i vecchi “rimandati a settembre”). Il loro percorso dopotutto è stato complicato proprio dall’emergenza Covid: dopo l’esplosione della pandemia, all’inizio del 2020, hanno fatto sia la terza media che la prima superiore quasi sempre in didattica a distanza. In certe situazioni ha minato le basi , e per qualcuno l’onda lunga si fa ancora sentire.



I TABELLONI

Andiamo con ordine passando in rassegna i tabelloni con i risultati degli scrutini di fine anno. Al liceo scientifico Da Vinci ci sono stati 27 bocciati: 11 in prima (4,5%), 1 in seconda, 13 in terza (4,4%), appunto, e 2 in quarta. Non troppi se si pensa che solo l’anno scorso i non ammessi erano stati 41 (anche se con 31 studenti in più). « I ragazzi di terza patiscono ancora l’effetto dell’emergenza Covid. È una cosa che purtroppo ci aspettavamo – spiega il preside Mario Dalle Carbonare – mentre per il resto i numeri dei non ammessi sono anche in ribasso rispetto a prima dell’emergenza sanitaria » . Sono invece 243 i ragazzi del Da Vinci chiamati a recuperare almeno un debito: 53 in prima, 70 in seconda, 79 in terza (27%) e 41 in quarta. Venticinque studenti, in più, sono stati ammessi alla maturità con un ’ insufficienza. Ma qui ci si giocherà tutto agli esami. Il liceo Canova conta 23 bocciati: 10 in prima (cinque al classico e cinque al linguistico), 6 in seconda, 5 in terza e 2 in quarta. I non ammessi al secondo anno, in particolare, sono calati del 2%. Tra le 169 sospensioni del giudizio, invece, emerge ancora il nodo del terzo anno. Sono 47 i ragazzi di prima che dovranno recuperare un debito, 37 di seconda e 59 di terza. Questi ultimi sono aumentati del 4%. Più 26 “rimandati” in quarta. « Probabilmente i ragazzi arrivati in terza sono stati i più penalizzati nell’ambito dell’emergenza Covid – dice la preside Mariarita Ventura – è una lettura che, ripercorrendo l’andamento, appare plausibile » . C’è anche il rovescio della medaglia. Cioè gli studenti con una media che ha superato l’8: al classico sono il 47% e al linguistico il 38%.