Susanna Sgarbossa, la studentessa più desiderata dalle Università di tutto il Mondo. Il consiglio agli altri giovani: «Non abbiate paura, buttatevi»

di Lucia Russo e Marta Dal Bianco

TREVISO - «Non abbiate paura, buttatevi e cogliete ogni esperienza possibile». Questo il consiglio della studentessa del liceo classico Susanna Sgarbozza da ai coetanei. Deve ancora sostenere la maturità al Collegio Pio X di Treviso, eppure è riuscita ad ottenere l’ammissione nelle più importanti università del mondo: l’Imperial College London, l’University College London e l’UC Berkley in California. Riguardo il suo futuro, Susanna lo descrive solo in termini positivi: «Entusiasmo, fiducia, speranza e tanta felicità». A maggio l’ardua scelta dell’ateneo da frequentare ma, anche se non ha ancora deciso, si vede diretta verso la California: «Mi confronterò con la mia famiglia, è un ambiente aperto che offre moltissime opportunità».