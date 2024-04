Noalese chiusa: le prime fasi della posa della passerella dell'aeroporto Canova. Tutte le deviazioni

TREVISO - Oltre trenta operai stanno seguendo le operazioni di posa della passerella dell'aeroporto Canova, sopra la Noalese. La strada è stata chiusa alle 20 di venerdì sera e rimarrà inaccessibile, nel tratto interessato, fino a domenica mattina. Al fine di permettere le operazioni di cantiere e garantire la sicurezza degli utenti dell’aerostazione sono state disposte delle deviazioni.

Le deviazioni

La circolazione delle auto è stata interdetta (in entrambi i sensi di marcia) fra la nuova rotatoria del Centro Commerciale “Canova” (totalmente accessibile all’utenza) e via Le Canevare.

Parcheggi

Verrà comunque consentito l’accesso ai pedoni e ai veicoli di servizio all’aeroporto verso l’area prospicente all’ingresso.

L’accesso al Park B è garantito per chi proviene da Treviso su strada Noalese mentre, per chi proviene da Quinto di Treviso, è necessario seguire la deviazione su strada Boiago e via Serenissima prima dell’innesto nel tratto percorribile di strada Noalese. L’accesso alle aree park di via Le Canevare (E-F-G-LOW COST) è possibile in direzione QUINTO-TREVISO (da Quinto a Treviso) da strada Noalese e in direzione TREVISO-QUINTO attraverso la deviazione per via Serenissima e Strada Boiago. Per quanto riguarda l’area park Rent a Car si accede dalla Noalese per la direzione QUINTO-TREVISO e attraverso il “by-pass stradale” di via Serenissima, strada Boiago e via Le Canevare per la direzione TREVISO-QUINTO; la stessa deviazione riguarda, per chi proviene invece da Quinto, gli accessi alle aree Rent a Car Autovia e Sixt. Sul posto è presente personale “moviere” della ditta esecutrice e gli operatori della Polizia Locale di Treviso e Quinto di Treviso.