Noalese riaperta a tempo di record: posata la passerella dell’aeroporto Canova, lavori conclusi con 24 ore di anticipo

TREVISO - E' stata riaperta a tempo di record, con 24 ore di anticipo, la circolazione lungo la Noalese che era stata chiusa venerdì sera per la posa della passerella che consente ai viaggiatori di arrivare dai parcheggi direttamente nello scalo trevigiano senza dover attraversare la statale. Un cantiere da 2 milioni di euro che alleggerirà il traffico e metterà in sicurezza turisti e pendolari. Nella notte hanno lavorato oltre 30 operai per chiudere il prima possibile l'intervento, la cui chiusura era prevista per domani pomeriggio.