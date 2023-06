Prosecco Bottega di Godega batte lo Champagne, è questo il vino con le bollicine più venduto nei Duty Free

GODEGA DI SANT'URBANO (TREVISO) - Il prosecco Bottega è il più venduto nei duty free del mondo, batte anche lo Champagne. Il dato emerge da Iwsr che ha pubblicato il ranking 2022 in cui appaiono le più prestigiose maison di Prosecco, Champagne (compresi Dom Perignon e Moet & Chandon) e Cava. In questo contesto, Bottega Gold Prosecco Doc ha conquistato il primo posto, nel mercato mondiale Duty Free e Travel Retail, per la categoria degli Champagne e degli spumanti. «Si tratta di un risultato importante per tutto il mondo del miglior Prosecco - spiega il presidente Sandro Bottega - in quanto certifica sul campo il gradimento del più noto spumante italiano da parte dei consumatori di tutto il mondo, che ne apprezzano la grande qualità e la struttura non inferiore allo Champagne».

I duty free

Il mercato Duty Free e Travel Retail riguarda quello che comunemente si trova nei negozi in aeroporto o navi da crocera, zone dette "franche" dove non viene applicata l'imposta del luogo e rappresenta uno dei canali chiave per il mondo del lusso oltre alla sua rilevanza economica. Iwsr è la principale fonte di dati e analisi sul mercato delle bevande alcoliche e quantifica il volume globale di vino, alcolici, birra, sidro e bevande miste in volume e valore in oltre 160 paesi. Ha sede a Londra e tiene traccia del consumo e delle tendenze complessive a livello di marca, fascia di prezzo, canale e livello di categoria.