TREVISO - Bottega spa vince causa di contraffazione in tribunale: le sue bottiglie e specchiate di colore oro e rosa non possono essere copiate. Il tribunale di Imperia dà ragione alla cantina e distilleria trevigiana da oltre 67 milioni di fatturato l'anno scorso. Condannato il titolare della Liquid Gold di Ventimiglia, Roberto Marino .



Bottega Spa di Godega Sant'Urbano (Treviso) si era costituita come parte civile contro la Liquid Gold di Ventimiglia per la contraffazione dei propri marchi costituiti dalle note bottiglie dorate e specchiate. «Nello specifico Roberto Marino, titolare della Liquid Gold, è stato condannato il 26 maggio dal giudice del Tribunale di Imperia a 1 anno e 6 mesi di reclusione e 450 euro di multa per il reato di contraffazione e ricettazione, oltre al pagamento delle spese processuali», il comunicato dell'azienda di famiglia presieduta da Sandro Bottega. Marino dovrà versare anche un risarcimento per danni morali, pagare le spese complessive e la pubblicazione della sentenza di condanna su due giornali di settore. Bottega ha ideato le bottiglie con colori specchiati a partire dal 2001 e negli anni ha continuato a creare oggetti unici e a quanto pare inconfondibili anche per i giudici liguri.



BRAND MONDIALE

La validità dei marchi registrati nel corso degli anni è stata riconosciuta in Italia e in Europa da diversi organi competenti. «La sentenza ha quindi confermato una volta in più la distintività dei marchi, espressa dalla diffusione del brand Bottega su scala mondiale al punto che la cosiddetta specchiatura dei colori oro e rosa sono diventati l'emblema dei marchi della cantina trevigiana», la nota ufficiale della società. La cantina di Bibano di Godega (Treviso) negli anni ha conquistato quasi 400 premi in Italia e all'estero per i suoi vini e distillati.