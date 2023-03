Cammina sul ciglio della strada, un'auto lo travolge: grave un ragazzo di 23 anni

PONTE DI PIAVE Investito da un’auto mentre camminava a bordo strada: un giovane di 23 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. L’incidente è avvenuto ieri sera verso le 19.20 in via della Vittoria. A quell’ora R. M., giovane del posto, stava camminando sul ciglio della strada. All’improvviso è stato travolto dalla vettura guidata da un 30enne, anch’egli della zona. L’impatto è stato violentissimo. Il pedone è stato sbalzato sull’asfalto, riportando gravi ferite. Le sue condizioni sono parse subito critiche. Illeso invece l’automobilista, che si è fermato subito a prestare soccorso. La chiamata è stata immediata: in via della Vittoria sono arrivate ambulanza, automedica e anche l’elicottero di Treviso Emergenza. Le condizioni del malcapitato infatti esigevano la massima rapidità. Una volta stabilizzato sul posto, il ferito è stato caricato a bordo dell’elicottero e trasportato in codice rosso al Ca’ Foncello di Treviso. Il 23enne è ancora ricoverato e per familiari e amici queste sono ore di angoscia: tutti sperano che si riprenda al più presto. Mentre la polizia stradale sta accertando cause e responsabilità dell’incidente. La pattuglia intervenuta sul posto ha eseguito i rilievi e deviato il traffico: la strada è rimasta chiusa parecchio per consentire i soccorsi e i rilievi di legge. Quello di Ponte di Piave non è stato l’unico incidente successo ieri nella Marca. A Spresiano un’auto si è ribaltata nel fosso ieri pomeriggio lungo la provinciale 57 che collega Spresiano ad Arcade. Al volante una donna di 46 anni che se l’è cavata con ferite di media gravità. Un incidente molto simile a quello successo domenica notte a Mogliano, in via Zero Branco: anche in quel caso una vettura era volata nel fosso e i vigili del fuoco aveva estratto il conducente, ferito in modo lieve.

