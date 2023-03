Ragazza si rovescia con l'auto e sviene rimanendo incastrata, l'amica esce dal finestrino

CODROIPO - Alle 19.30 circa di oggi, 28 marzo 2023, i Vigili del fuoco del distaccamento di Codroipo sono stati attivati per un'incidente stradale con una sola vettura coinvolta in via Biauzzo a Codroipo: i pompieri hanno trovato l'auto capovolta sul tetto, una delle occupanti del mezzo era uscita autonomamente dal finestrino mentre l'altra era incastrata nell'abitacolo priva di conoscenza. I Vigili del fuoco hanno raggiunto la ragazza incastrata all'interno dell'auto iniziando a praticare le prime manovre salvavita poi, dopo aver tolto lo sportello della macchina incidentata utilizzando le cesoie e il divaricatore idraulici, hanno tirato fuori la donna ferita che è stata presa in carico dal personale sanitario giunto con un ambulanza e con l'elicottero sanitario. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei Carabinieri intervenuti.