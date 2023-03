Incidente, si scontrano un'auto e un camion: ferite due donne

TALMASSONS - Due donne sono state soccorse questa mattina, martedì 28 marzo, dai sanitari per le ferite che hanno riportato a seguito di un incidente stradale accaduto lungo la regionale 252, all'altezza del supermercato Visotto, nel territorio del comune di Talmassons.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (attivati per quanto di competenza i Carabinieri), lungo la Napoleonica si sono scontrati un camion e un'auto. Scattata subito una chiamata di aiuto al Nue112, sul posto è stato inviato l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Codroipo e l'elisoccorso. Il personale medico infermieristico ha preso in carico le due donne ferite che sono state trasportate, una con l'elicottero all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo e una sempre nello stesso nosocomio del capoluogo friulano, con l'ambulanza, con ferite non gravi. Attivati per quanto di competenza, i Vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario.