Incita i baby ciclisti: viene travolto. Allenatore in gravi condizioni

Tragedia sfiorata venerdì sera durante la gara in notturna disputata in zona industriale a Orsago. Si stava concludendo la prova riservata agli Esordienti 2. anno con il gruppo lanciato a forte velocità per lo sprint conclusivo quando Daniele Dariol, allenatore del team Spercenigo, formazione di San Biagio di Callalta, si metteva nella tipica posizione accosciata per incitare i propri ragazzi. Alcuni atleti si toccavano (normale in una fase così concitata) e uno di loro, Thomas Zaros della società organizzatrice del Bosco di Orsago, finiva nella zona dove stazionava Dariol colpendolo, nella dinamica della caduta, in pieno volto con il casco che in questo caso da indispensabile salvavita per il ciclista diventa suo malgrado corpo contundente.