FELTRE - Cinquemila motociclisti provenienti da tutto il Triveneto e non solo hanno riempito con il rombo delle loro moto la città di Feltre e il territorio feltrino in occasione della 37esima edizione della Benedizione del motociclista, andata in scena ieri. Si tratta dell’annuale appuntamento che da il via alla stagione motoristica e che è particolarmente sentito non solo dal moto club Feltre che lo organizza ma da tutti i motociclisti.



LA BENEDIZIONE

La cornice ieri era invidiabile. Un cielo azzurro che metteva in risalto il profilo delle nostre meravigliose montagne. Alla base, moto di ogni tipo e colore che hanno riempito l’area di Prà del Moro, Prà del Vescovo e viale Marconi. Poco dopo le 11 il serpentone è partito in direzione Foen, Villabruna e poi lungo la Pedemontana fino a San Gregorio, Santa Giustina e poi ritorno per Cesio e Feltre nell’area del Duomo dove il vescovo monsignor Giuseppe Andrich, da sempre grande amico dei motociclisti, affiancato dal parroco del Duomo don Angelo Balcon ha impartito la benedizione. E poi per tutto il pomeriggio la festa. Pranzo nei locali convenzionati del centro e musica di intrattenimento.



IL PRESIDENTE

«È stato un grande successo – afferma il presidente del moto club Feltre Daniele Gorza -. I timori che avevamo inizialmente sul fatto di riproporre l’evento in centro città si sono dissipati in quanto è andato davvero tutto bene. È stata una grande festa. Ringrazio l’Amministrazione comunale per l’ampia disponibilità dimostrata, ma anche tutti i volontari (oltre 50 quelli scesi in campo) e le forze dell’ordine che ci hanno aiutato».



L’ANTIPASTO

Con la benedizione in centro a Feltre, la tre giorni ha cambiato formula. Gli organizzatori, infatti, hanno deciso quest’anno di puntare su un giro più lungo il sabato, portando i partecipanti a percorrere oltre 115 chilometri toccando luoghi di particolare bellezza e fascino, come il centro storico di Feltre, il Nevegal e il lago di Santa Croce. Mentre la domenica un giro più breve. «Sabato – spiega Gorza – abbiamo avuto oltre 800 motociclisti, per cui siamo molto soddisfatti della riuscita. Posso dire quindi che la nuova formula studiata si è rivelata vincente».



LA SINERGIA

Confermata vincente anche la sinergia con il quartiere Duomo che in questi tre giorni hanno curato l’intrattenimento nell’area di Prà del Moro. Stand gastronomico che ha proposto piatti di vario genere, ma anche musica che nei vari giorni ha accolto un po’ tutti i gusti, dal country ai dj a vari gruppi. Migliaia i pasti sfornati nel fine settimana, con grande soddisfazione da parte del presidente Enrico De Cet e di tutto il suo staff.



SFIDA VINTA

Riportare dopo tanti anni le moto in centro, compreso il centro storico, era una sfida che l’amministrazione comunale di Feltre si era posta. Una sfida sicuramente vinta. «Il binomio tra Feltre e la Benedizione del Motociclista si è confermato anche in questa occasione vincente – afferma il sindaco di Feltre Viviana Fusaro -. Grazie ad una splendida giornata di sole e all'organizzazione consolidata del Moto Club Feltre, le migliaia di bikers giunti nella nostra città, in gran parte da fuori provincia, hanno potuto apprezzare le nostre bellezze architettoniche e godere dei panorami delle nostre vallate. Una straordinaria occasione di promozione per Feltre e tutta la Valbelluna e un degno preludio alla stagione primaverile ed estiva delle manifestazioni cittadine, a cui stiamo lavorando già da tempo e che siamo sicuri costituirà un importante motore di visibilità e sviluppo per Feltre e i suoi operatori turistici ed economici”. Fusaro conclude con un “sincero grazie a tutti coloro che hanno lavorato a questa 37esima edizione della Benedizione perché tutto potesse andare per il meglio nel segno di un divertimento responsabile, dello stare insieme e della solidarietà».