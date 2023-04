FELTRE - Un fine settimana strepitoso per Feltre. Una grande festa vissuta tra migliaia di moto provenienti dal Triveneto per la benedizione dei centauri e la partita hockeistica di sabato sera che ha portato al Palafeltre più di duemila tifosi. Un week end sportivo che ha trasformato la città sia agonisticamente che turisticamente. Alla fine è andato tutto liscio grazie al grande impegno di Motoclub, Hockey Feltre, Quartiere Duomo dell'Amministrazione comunale e della Polizia locale.



CENTAURI IN CENTRO

Oltre 5mila moto hanno riempito le vie centrali della città in occasione della 36esima edizione della benedizione del motociclista. Un evento itinerante e che dopo una decina d'anni è tornato a Feltre.



IL PRESIDENTE

«È stata una giornata bellissima commenta il presidente del moto club Feltre, Daniele Gorza -. Una partecipazione straordinaria, mai vista così tanta gente. Oltre alle moto vi erano anche tanti appassionati e tanti cittadini che hanno voluto venire a far festa con noi, e questo è stato davvero pazzesco. Il ritorno a Feltre ha pagato. E per questo non possiamo che ringraziare l'Amministrazione comunale che ci ha permesso di sfilare in centro, lungo le mura storiche della nostra città, ma poi anche sostare per tutto il pomeriggio, permettendo quella che è stata una grande festa» Terminato il motogiro infatti, le moto si sono ammassate tra via Roma, Largo Castaldi, piazza Isola e Campogiorgio, per poi andare a mangiare e bere nei locali convenzionati nel centro. Locali di Feltre che per tutto il pomeriggio e fin in tarda serata sono stati pieni di gente. Un ritorno di immagine ed economico sicuramente importante.



SERPENTONE DI MOTO

C'è voluto più di un quarto d'ora per far sfilare il serpentone di oltre 5mila moto. Serpentone partito da viale Marconi e che poi ha toccato le strade di Fonzaso e Seren del Grappa. Ma va tenuto conto che molti motociclisti hanno optato per non fare il giro e rimanere a Feltre ad attendere la benedizione, che si è tenuta all'esterno del Duomo della città. Benedizione impartita come ormai da tradizione dal vescovo emerito Giuseppe Andrich, grande amico dei motociclisti. «Un evento di così grande portata è impossibile da organizzare, soprattutto con le nuove linee guida sulla sicurezza che sono uscite prosegue Gorza -. Se ce l'abbiamo fatta è stato grazie al comandante della polizia locale, Filiberto Facchin, e tutta la sua squadra». Polizia locale che ieri era presente al completo per garantire la sicurezza.



L'UNIONE FA LA FORZA

Un evento iniziato già venerdì e sabato sera a Prà del Moro. Sabato sera, in particolar modo, la festa è stata grande. «Avevamo qualche preoccupazione vista la concomitanza con la festa al PalaFeltre per la partita dell'hockey evidenza il presidente Gorza -. Invece è andato tutto bene. Anzi, finita la partita sono venuti a festeggiare con noi. In un luogo come il nostro le realtà devono supportarsi, per il bene della comunità». E in questo caso è andata così. A confermarlo anche Angelo Lusa del quartiere Duomo, associazione che ha gestito la festa in Prà del Moro. «Abbiamo un bel rapporto con i ragazzi dell'hockey. Siamo stati da loro in occasione di una partita e sabato sera hanno ricambiato e sono venuti qui a fare festa con noi. Una bella sinergia».



IL RITORNO

Quello di ieri è stato un ritorno per questa manifestazione a Feltre, anche se tanti sono gli anni passati dall'ultima volta. Un ritorno fortemente voluto dall'amministrazione comunale di Feltre, che ha spinto affinchè le moto passassero e riempissero il cuore della città di Feltre. «iamo entusiasti per questa manifestazione che ha portato a Feltre così tante persone che hanno potuto non soltanto vivere un'esperienza straordinaria in motocicletta, ma vedere da vicino le nostre bellezze» commenta con soddisfazione il sindaco Viviana Fusaro, che prosegue con i dovuti ringraziamenti a tutti coloro che hanno contribuito: «Un ringraziamento particolare va al Moto Club Feltre per l'organizzazione e al quartiere Duomo che ha curato lo stand gastronomico di Prà del Moro, oltre che alla nostra Polizia Locale, alle Forze dell'Ordine e ai carabinieri in congedo che hanno consentito che tutta la manifestazione si svolgesse in piena sicurezza. Mi auguro davvero che la nostra città sia rimasta nei cuori delle moltissime persone che sono arrivate in questi giorni da fuori provincia e anche da fuori regione».