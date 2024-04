BORGO VALBELLUNA - Lupa in difficoltà, deperita e con problemi di deambulazione nella zona di Malga Garda di Lentiai soccorsa dalla polizia provinciale e affidata al Centro di recupero fauna selvatica veneto. Lo racconta l’associazione Io no ho paura del lupo”, che ha condiviso la storia sul suo profilo Facebook e tramite un comunicato stampa. «Nella giornata di sabato 27 aprile 2024, durante un’uscita dedicata al monitoraggio alpino su transetti, uno dei volontari dell'Associazione Io non ho paura del lupo si è imbattuto in una femmina di lupo con evidenti problemi di salute», esordiscono dal sodalizio. «L’animale si presentava in pessime condizioni - raccontano i volontari -, apparentemente sottopeso e non riusciva a muoversi correttamente, sostando nei pressi di Malga Garda di Lentiai in comune di Borgo Valbelluna».

Il recupero

Antonio, questo il nome del volontario coinvolto, ha immediatamente allertato la Polizia Provinciale di Belluno che in breve tempo è intervenuta insieme al veterinario per il recupero dell’animale e allo scopo di evitare qualsiasi situazione di conflitto con le persone. La lupa si trova oggi presso un centro di recupero della fauna selvatica in Veneto. La speranza che la storia della lupa di Malga Garda abbia un lieto fine come è stato per Elsa, la lupa investita nel febbraio 2023 Belluno e restituita dopo qualche mese al suo ambiente naturale, a seguito delle cure al Cras.

«Ne approfittiamo quindi per ringraziare il Corpo di Polizia Provinciale di Belluno per il lavoro svolto e per la grande professionalità, sia per ricordare a tutti che nel caso si trovasse un lupo o qualsiasi altro animale selvatico in difficoltà sarà necessario chiamare il numero unico per le emergenze 112 ed evitare in qualsiasi modo di intervenire personalmente sull’animale», dichiara dall'Associazione Io non ho paura del lupo.