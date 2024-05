Si toglie il casco per aiutare l’automobilista in difficoltà: multato

ODERZO - Si ferma con la sua moto sulla strada Postumia per aiutare una signora settantenne in difficoltà con la sua auto. Ma per dare una mano alla donna si toglie il casco e non se lo rimette quando, dopo aver aiutato la donna, sposta la moto. È stato sanzionato dalla polizia locale intervenuta sul posto.

LA STORIA

L'episodio è avvenuto sabato intorno alle 10.30. Massimiliano Furlanetto, 58 anni, di Martellago, stava portando la sua moto a fare il tagliando. «La circolazione sulla strada, in direzione Treviso, era ferma, perchè una signora non giovanissima era rimasta bloccata con la sua auto in mezzo alla carreggiata, c'era una coda di circa 500 metri – racconta l'uomo - dato che non si muoveva nessuno, temendo che la donna avesse avuto un malore, ho parcheggiato la mia moto sulla sinistra, lasciandola con le luci accese e sono andato a prestarle aiuto. La donna era in piena confusione, ho capito che non riusciva a inserire la marcia perchè l'auto aveva il cambio automatico. L'ho tranquillizzata e fatta scendere, poi le ho spostato l'auto circa 50 metri più avanti, dove c'era un accesso carraio. Nel frattempo è arrivata una pattuglia dei vigili di Oderzo». I quali riprendono l'uomo perchè ha lasciato la moto in mezzo alla strada. «Mi sono fermato unicamente perchè ho visto una donna in difficoltà. I vigili mi hanno invitato a spostare la moto e ad indossare il casco. Ora, qualsiasi motociclista sa che per rimettersi addosso casco e guanti in modo accurato serve circa un quarto d'ora. Non ho fatto altro che spostare la moto che era in strada, sul lato sinistro, al parcheggio sul lato destro. Conclusione: 84 euro di multa, 5 punti della patente e 60 giorni di fermo amministrativo sulla moto per guida senza casco. Avevo detto ai vigili che la multa l'avrei pagata subito ma che non procedessero al fermo, la moto mi serve per andare al lavoro. Tutto questo per aver aiutato un'automobilista. Visto l'esito, se mi dovesse accadere ancora tirerò dritto».

«Il signore aveva finito ed era stato invitato a mettere il casco prima di essere sanzionato – replica Andrea Marchesin, comandante della polizia locale -. Senz'altro appoggio in pieno l'attività svolta dalla pattuglia. Il signore su Facebook ha scritto la sua versione». Massimiliano Furlanetto sta valutando di ricorrere al giudice di pace, perchè la moto gli è proprio necessaria per andare al lavoro.