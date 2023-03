FELTRE - La città di Feltre si prepara all'invasione. Tra la 36esima edizione della Benedizione del motociclista che quest'anno vedrà Feltre protagonista assoluta e la finale di hockey contro il Pinè, nel fine settimana sono attese migliaia di persone. Un'occasione unica per la città di promozione ma anche di ritorno economico per le attività commerciali.

WEEKEND A DUE RUOTE

Il lungo weekend prenderà il via questa sera, 31 marzo, alle 18.30 a Prà del Moro con l'aperitivo e l'apertura dello stand gastronomico a cura del quartiere Duomo. Domani il ritrovo sarà alle 14.30 con l'apertura delle iscrizioni al motogiro che vedrà i partecipanti toccare i luoghi della tragedia del Vajont. Spazio a musica e buon cibo dalle 18.30 e per tutta la serata. Il clou domenica. Le moto inizieranno ad ammassarsi nella zona di Prà del Moro e Prà del Vescovo a partire dalle 9.30 e partenza del motogiro alle 11.30 con arrivo alle 12.30 al Duomo di Feltre dove vi sarà la benedizione impartita dal vescovo emerito Andrich. Per tutto il pomeriggio sarà possibile mangiare nei locali convenzionati del centro cittadino e ascoltare buona musica.

LA VIABILITA'

Delicata sarà la gestione della viabilità durante i tre giorni. Ecco quindi che dalle 18 di oggi alle 24 di domenica vi è il divieto di sosta a Prà del Vescovo e in viale Gaggia. Dalle 15 di domani e fino alle 24 di domenica divieto di sosta in via Marconi, via Bellati e nelle aree limitrofe al PalaFeltre. Dalle 15.30 di domani vi sarà la sospensione temporanea della circolazione per tratti successivi partendo da Prà del Moro, via Marconi, Mengotti, Belluno, Casonetto direzione Erto. Impegnativa sarà la giornata di domenica, tant'è che vi saranno in campo tutto il comando della polizia locale di Feltre, oltre ai volontari del moto club Feltre e i preziosi carabinieri in congedo. Ecco quindi che dalle 8 alle 18 vi sarà la pedonalizzazione di via XXXI Ottobre e il divieto di sosta in piazza Vittorino da Feltre e nelle vie Roma, Campogiorgio, Vecellio, Campo Mosto, Crispi, Tezze, Mazzini e Largo Castaldi. Dalle 11.30 la sospensione temporanea della circolazione per tratti successivi partendo da via Marconi alle vie Marescalchi, Borgo Ruga, Crispi, Campo Mosto, Campogiorgio, Roma, Largo Castaldi e via XXXI Ottobre con inversione senso di marcia, Tezze, Mazzini, rotatoria ex caserme, Rizzarda, Dante Alighieri, Culiada direzione Fonzaso. Rientro a Feltre da via San Giuseppe, ponte Tomo, Vignigole, Montelungo, Montegrappa, viale Del Piave, Garibaldi, Roma, Vecellio e Duomo. Infine, dalle 11.30 di domenica, il passaggio del corteo del Motoraduno in viale Montegrappa, nel tratto compreso tra la rotatoria SR 348, via Panoramica e quella di accesso all'Altanon, sarà incanalato sulla corsia nord mentre sulla corsia sud sarà istituito un senso unico alternato per i veicoli diretti da e per la stazione.

L'EVENTO SPORTIVO

In questo ricco weekend per la città di Feltre, spicca anche l'importante sfida di hockey che andrà in scena al PalaFeltre. Domani infatti vi sarà la prima gara di finale del campionato. Tecnici luce, deejay, vocalist, ice-master, security, barman, cuochi e pizzaioli saranno schierati al completo per creare l'atmosfera e regalare un grande spettacolo ai tifosi. Poco meno di 2000 i posti disponibili; la cooperativa Elementa si aspetta un tutto esaurito. L'attenzione per sabato sera è alta, soprattutto per la concomitanza con la festa del moto club Feltre. Come ha spiegato il comandante della polizia locale Filiberto Facchin, "Via Marconi e Prà del Moro saranno chiusi al traffico. Agli spettatori dell'hockey consigliamo di parcheggiare al campus di Borgo Ruga, alla scuola media Rocca e sarà disponibile una parte di Prà del Vescovo. E poi c'è tutto il parcheggio dell'ospedale". La società di hockey sta avvisando i propri tifosi via social sulle modifiche alla viabilità.