"Benedizione del Motociclista", torna il raduno dopo due anni di stop

I motori si scaldano per la 35esima edizione della “B enedizione del motociclista ” : dopo due anni di stop l’appuntamento che richiama migliaia di biker a Feltre è pronto a tornare nel fine settimana del 30 aprile e del primo maggio. Un momento atteso da tutti gli appassionati e non solo che non vedono l’ora di ritrovarsi e stare insieme.

IL RITORNO

L’annuncio era arrivato da poco . Il presidente del moto club Feltre Daniele Gorza aveva affermato con decisione che la benedizione delle moto 2022 non sarebbe saltata. Questo anche in virtù del fatto che « il club in questi due anni ha retto – aveva affermato il presidente -. Ma ora è importante ripartire. Siamo carichi e abbiamo voglia di creare, di fare e di dimostrare che siamo vivi, forti e pronti a portare avanti una delle più belle realtà del mototurismo delle nostre zone » . Improponibile farla il primo fine settimana di aprile, come da tradizione, « in quanto lo stato di emergenza finiva il 31 marzo : difficile prevedere quelle che sarebbero state le scelte del governo » . Quindi posticipare voleva dire maggior sicurezza in termini organizzativi e sanitari. Ed ecco che, in questi giorni, il direttivo ha deciso le date .

IL PROGRAMMA