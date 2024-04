Cesiomaggiore. Minorenne va alla benedizione del motociclista ma cade dal motorino e finisce contro palo della luce: è grave

CESIOMAGGIORE (BELLUNO) - Ore di apprensione per un baby motociclista quattordicenne feltrino, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. È questo l'unico incidente che si è verificato ieri in occasione della 37esima edizione della benedizione del motociclista.

Il piano della sicurezza era infatti stato studiato nei minimi dettagli con la presenza, oltre che della polizia locale di Feltre e dei carabinieri in congedo, anche di due pattuglie dei carabinieri ed altrettante della polizia stradale; cosa che non accadeva da diverso tempo. L'incidente però purtroppo può starci. E così è accaduto ieri.

Il serpentone di moto aveva percorso le strade della Pedemontana alta e stava facendo ritorno a Feltre per la benedizione. Il ragazzino stava andando verso Feltre, quando intorno alle 13, all'altezza della frazione di Marsiai, in comune di Cesiomaggiore, qualcosa è andato storto. Un gruppo di moto vicini tra loro si sono toccate ed una è caduta a terra. La peggio è andata ad un passeggero, un ragazzo del 2009 residente con la famiglia a Feltre, che è finito a terra sbattendo contro un palo. Sul posto sono congiunti i carabinieri della stazione di Trichiana per i rilievi, i vigili del fuoco ei sanitari dell'ospedale Santa Maria del Prato di Feltre che hanno riscontrato subito come le condizioni del giovane fossero serie tant'è che hanno chiamato in soccorso l' elicottero che ha elitrasportato il giovane al San Martino di Belluno dov'è stato sottoposto a tutta una serie di esami che i medici stanno valutando. Il ragazzo non è in pericolo di vita.