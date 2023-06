SPRESIANO (TREVISO) - «Ogni volta che ci sentivamo le chiedevo se si era rifatta una vita, ma lei mi ha sempre risposto di no. Sapevo anche che aveva avuto un quarto figlio, ma non mi ha mai detto di chi era». A parlare, ai microfoni della trasmissione Quarto Grado, è Vasilica Lungu, l’ex marito di Anica Panfile, la 31enne romena ritrovata cadavere in un’ansa del Piave a Spresiano domenica 21 maggio, tre giorni dopo la denuncia di scomparsa presentata nel pomeriggio del 18 maggio dall’attuale compagno, il 58enne Luigino De Biase. «È vero che litigavamo - continua Lungu - Quando i vicini ci sentivano gridare chiamavano i carabinieri ma non hanno mai trovato segni di violenza su Anica, erano solo litigate verbali».

L'ex a processo per minacce e quei messaggi su Whatsapp

Vasilica Lungu il prossimo 16 giugno dovrebbe presentarsi in tribunale a Treviso per il processo che lo vede imputato per minacce proprio nei confronti di Anica. Minacce risalenti al dicembre 2018, quando i due si sono lasciati: «Stai sicuramente con un’altra persona. Io verrò in Italia e ammazzerò sia te che lui. A Treviso ho amici albanesi che ti possono fare del male» le aveva scritto via Whatsapp, frasi riportate nel capo d’imputazione. Per questi fatti il 33enne si difende, sostenendo che erano frasi che le ha scritto perché era ubriaco. E durante il discorso tira in ballo Franco Battaggia, l’ex primula rossa che ha passato 21 anni in carcere per un omicidio commesso nel 1988 nonché ex datore di lavoro di Anica. «Mi diceva che non voleva stare in pescheria perché lavorava al freddo e si era operata ai reni già due volte - afferma Lungu - E mi ha anche detto che più volte c’erano state discussioni con Battaggia». Lungu, Battaggia e De Biase sono, insomma, i tre uomini che gravitavano nella vita, passata e presente, di Anica. Ma ce ne sarebbe, a questo punto, anche un quarto, al momento ignoto.

Le difficoltà economiche di Anica e il debito da 10mila euro

La seconda parte del servizio di Quarto Grado è dedicata a Battaggia, agganciato all’esterno della sua abitazione. La troupe viene cacciata in malo modo, ma poi viene detto che il 76enne di Spresiano ha fornito una sua ricostruzione dei fatti. Il giorno della scomparsa, la 31enne e Battaggia si sono incontrati a Santa Bona perché lui doveva consegnarle il Cud per la dichiarazione dei redditi. In quell’occasione, dice Battaggia, che Anica gli ha confidato di avere dei problemi economici e che aveva bisogno di 10mila euro. In auto, si sente nel servizio, i due si sono diretti nell’abitazione di Battaggia ad Arcade e le avrebbe dato 5mila euro in contanti, tutto il denaro che aveva in casa. «Le ho detto che potevo darle la somma di 5mila euro che le avrei ceduto a titolo di regalo - recita il servizio di Quarto Grado - Siamo andati a casa mia e ho consegnato nelle sue mani i contanti. Tra le righe ho intuito che non era molto soddisfatta del rapporto sentimentale con il suo compagno».

L'appuntamento

Nel servizio della trasmissione di Rete 4 viene poi ricostruito cosa accaduto dopo le 16.30, ovvero quando Anica e Battaggia sono usciti dall’abitazione del 76enne. Sono saliti in auto per andare verso Spresiano ma, subito dopo, Anica gli ha chiesto di scendere perché aveva un appuntamento davanti all’Arcade Bike, il negozio di biciclette a due passi dalla villetta di Battaggia. Da quel momento, la 31enne sparisce nel nulla. Versione che coincide con l’ultimo avvistamento della donna con quel maglione rosso che indossava anche al momento del ritrovamento. La felpa grigia che secondo De Biase la 31enne indossava al momento della scomparsa, assieme a un mazzo di chiavi, gli occhiali e un pacchetto di sigarette marca Chesterfield, sono state ripescate nel Piave mercoledì mattina. All’appello manca ancora il cellulare, il tassello fondamentale per ricostruire tutti gli spostamenti di Anica prima di essere uccisa.