TREVISO - Una nuova attività famigliare chiude in città: Calzature Baldin ai titoli di coda. Lo storico negozio trevigiano, che dal 1965 a Sant’Angelo ha scandito la vita di molte famiglie trevigiane, ha deciso di cedere il passo. La famiglia, dopo sessant’anni si ferma e con l’autunno chiude. La decisione è maturata con molta sofferenza , solo che nel corso di questi ultimi dieci anni le cose si sono capovolte. « L’online ci ha messo in grave difficoltà - conferma Milena Baldin - sempre più oggi la clientela sceglie di comprare sul web. Una decisione di questo genere è quasi inevitabile. Siamo stati i primi a mettere le Nike ai piedi delle persone, diciamo che Baldin è stata un’istituzione e sinceramente noi nel nostro piccolo abbiamo fatto epoca. Abbiamo clienti storiche e fidelizzate per dimostrare la nostra gratitudine, però dal Covid in poi la cosa è peggiorata perché tutti si sono rivolti al digitale. Purtroppo temo che il negozio fisico sia destinato a scomparire » .



IL PRECEDENTE

La prima a chiudere tra i Baldin è stata Carla a Villorba , sulla Pontebbana: per lei vetrin e oscurate dai primi giorni dell’anno. E ora anche lo storico negozio trevigiano chiude. I saluti saranno però l’occasione di un fuori tutto che mescola risparmio a nostalgia. Sinonimo orgoglioso di Made in Italy, Baldin calzature propone valigie, borse e pelletterie e un servizio di calzature da cerimonia e scarpe da sposa su misura. Nei giorni scorsi le sorelle Baldin hanno voluto informare le clienti più affezionate con un messaggio. « È giunto il momento di ringraziarvi uno ad uno per la fiducia e l’affetto con i quali ci avete accompagnati in sessant’anni di storia della famiglia Baldin - si legge - d ai mercati negli anni Quaranta al negozio di via Sant’Angelo, da Baldin Calzature sono passate almeno quattro generazioni di trevigiani. A bbiamo deciso di chiudere la storica attività di famiglia. E vogliamo farlo con gioia e gratitudine . Per questo desideriamo invitarvi dal 5 ottobre per approfittare di sconti in anteprima per voi su tutte le collezioni autunno /inverno 23/24 » . Poi la serranda si abbasserà definitivamente a fine anno.