Sull'autobus senza le mascherine, multati in 21 tra conducenti e minorenni nelle province di Treviso, Venezia e Belluno

Scuole al via: sui banchi senza le mascherine ma nei bus sono ancora obbligatorie. Ed è a bordo di autobus e corriere che c'è stato un vero e proprio giro di vite dei carabinieri del Nas sul trasporto pubblico. Nei giorni scorsi nella Marca sono state 12 le persone multate, tra autisti e passeggeri, per un ammontare di 4.800 euro. I controlli straordinari dei carabinieri trevigiani hanno riguardato anche le province di Venezia e Belluno, dove sono scattate rispettivamente 2 e 7 sanzioni. In tutto sono state dunque 21 le sanzioni amministrative contestate nei confronti di 5 conducenti e 8 minorenni perché sprovvisti della mascherina Ffp2, ancora obbligatoria nel trasporto pubblico, oppure perché pur avendola, non la indossavano correttamente. L'ammontare delle multe inflitte è di 8.400 euro. Oltre 50 i mezzi controllati nelle varie fermate, oltre che nei capoluoghi di provincia e nelle principali città, tra cui Montebelluna, Oderzo, Feltre e San Donà di Piave. Le verifiche proseguiranno anche nei prossimi giorni, in concomitanza con l'inizio della scuola.

I controlli

I controlli, eseguiti nelle ultime due settimane, hanno interessato tutta la penisola: hanno riguardato 3.058 veicoli adibiti al trasporto, tra autobus urbani ed extraurbani (65%), metropolitane (12%), collegamenti ferroviari locali e di navigazione (23%), interessando la verifica di oltre 30 mila utenti a bordo. Sono state contestate 203 violazioni amministrative nei confronti di utenti ed autisti, che si trovavano a bordo privi di mascherina o in assenza di idonea mascherina filtrante (FFP2 o classe superiore), per un ammontare complessivo di 81 mila euro di sanzioni. Le verifiche hanno determinato l’emersione di due aspetti rilevanti riconducibili a: la presenza di 11 autisti e guidatori dei mezzi che svolgevano il proprio incarico senza indossare la mascherina e l’accertamento di 31 minori, pari al 15% del totale, incuranti della normativa e del rispetto a favore della collettività al fine di ridurre il rischio di contagio.

I dati

