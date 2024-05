Vittorio Veneto. Graziella, un mito lungo 60 anni. Sabato l'omaggio a Carnielli e Bottecchia: sfilata con le bici e le divise d'epoca

VITTORIO VENETO (TREVISO) – Una giornata per la bicicletta, con le mitiche bici Graziella che avranno un posto d’onore in piazza Minucci, giusto a fianco del teatro Da Ponte, che sabato 11 maggio, a partire dalle 9.30, ospiterà un evento dedicato a due personaggi che nei loro rispettivi campi hanno fatto la storia, anche della città. Parliamo di Teodoro Carnielli e di Ottavio Bottecchia, nomi che non hanno bisogno di presentazioni: se il primo è stato l’artefice con la sua visione imprenditoriale della nascita della bicicletta Graziella, di cui ricorre nel 2024 il 60. anniversario, costruita nella fabbrica vittoriese di via Dante, il secondo, leggendario per i successi ottenuti ai tempi di strade bianche e bici antesignane è ancora gloria sportiva: primo corridore italiano a vincere 100 anni fa il tour de France, e per due volte di seguito.

GLI STUDENTI

Con l’invito a raggiungere il teatro in bicicletta, meglio –per chi le ha conservate come cimelio di valore – con una Graziella, e proprio per ricordare questi anniversari, l’associazione "Amici di Vittorio Veneto " con la Pro loco di Colle Umberto hanno organizzato questo incontro storico-culturale-sportivo al quale parteciperanno anche gli studenti delle scuole superiori, dell’Itis e del Liceo Artistico. Si vogliono ricordare due personaggi che hanno fatto la storia della bicicletta, del mondo dello sport, dell'imprenditoria, del costume e della moda, portando il nome della città ovunque nel mondo. E per il futuro, dare degli spunti di riflessione per promuovere la pratica del cicloturismo e dell'uso delle piste ciclabili cittadine, finalizzati a un miglioramento della qualità di vita.

Gli studenti del “Città della Vittoria” spiegheranno le schede tecniche della Graziella bici e del MotorGraziella che seguì sull’onda del successo ottenuto. Da parte loro gli studenti del Liceo Artistico “Munari” realizzeranno quello che in gergo si chiama il “loop” e la lavorazione delle immagini di repertorio.

GLI OSPITI

Tra gli ospiti di rilievo la presenza di Marzio Bruseghin, ex corridore professionista (con un terzo posto al Giro d’Italia) e la pattuglia ciclistica Bersaglieri della Marca trevigiana con bici e divise d’epoca. Agli interventi di Maria Grazia Gottardi, presidente degli Amici di Vittorio Veneto e Tiziana Gottardi, presidente della Pro loco di Colle Umberto, seguirà su “Cicloturismo, futuro e qualità della vita” la relazione di Roberto Pescarollo. «Con questo evento - chiariscono gli organizzatori - vogliamo far conoscere da un lato la storia dei personaggi e il futuro per la città, e dall’altro rivalutare il territorio attraverso lo sviluppo cicloturistico e l’uso delle piste ciclabili. Anche come punti di riflessione per la rigenerazione dell’area Carnielli, che si affaccia sulla ciclabile del Meschio perché possa essere luogo di memoria storica edi rivitalizzazione urbana».