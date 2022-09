Scuole al via: sui banchi senza le mascherine ma nei bus sono ancora obbligatorie. Ed è a bordo di autobus e corriere che c'è stato un vero e proprio giro di vite dei carabinieri del Nas sul trasporto pubblico. I controlli straordinari dei carabinieri trevigiani hanno riguardato le province di Treviso, Venezia e Belluno, dove sono scattate rispettivamente 2 e 7 sanzioni. In tutto sono state dunque 21 le sanzioni amministrative contestate nei confronti di 5 conducenti e 8 minorenni perché sprovvisti della mascherina Ffp2, ancora obbligatoria nel trasporto pubblico, oppure perché pur avendola, non la indossavano correttamente. L'ammontare delle multe inflitte è di 8.400 euro.