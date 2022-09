Conegliano, suona la prima campanella alle medie Grava: riunioni a distanza con i genitori ma niente più mascherine tra i banchi

CONEGLIANO - Rimarranno i collegamenti da remoto per le riunioni con i genitori ma via le mascherine e il distanziamento sociale. Queste le novità al suono della prima campanella nelle scuole medie Grava di Conegliano dove a prendere parola è stato, oltre alla dirigente scolastica, anche il sindaco Fabio Chies che si è rivolto direttamente agli studenti: «Voi ora non ve ne rendete conto probabilmente, ma quello che state facendo è molto importante». A tirare un respiro di sollievo per l'allentarsi delle misure di contenimento del Covid, sono stati anche i docenti. «Finalmente ora potremmo tornare a vedere i sorrisi dei ragazzi», afferma un prof di musica.

Tanta l'emozione dei ragazzi, soprattutto di chi fa il passaggio dalla scuola elementare ed entra per la prima volta alle medie. Alla tensione degli studenti, si unsice anche quella dei loro genitori che trepidanti attendono con loro il suono della prima campanella. «Mio figlio era super agitato - afferma una mamma - E con lui anche io». Qualcun altro ammette: «Ho fatto fatica a dormire questa notte».