Lisa Brunello, giovane architetto trevigiano è già una star. Con i suoi restauri a Venezia conquista la copertina della prestigiosa rivista AD

PONTE DI PIAVE (TREVISO) – Grazie al suo lavoro nella città più bella del mondo, giovane professionista, trevigiana di Ponte di Piave, con un suo progetto di arredo d’interni conquista la copertina di una delle più prestigiose riviste di architettura non solo a livello italiano. All’architetto pontepiavense Lisa Brunello, 34 anni, infatti è stata dedicata la copertina della prestigiosa rivista AD, acronimo che sta per “Architectural Digest”, dedicata ai professionisti del settore.

IL TRAGUARDO

Un traguardo importante che testimonia la capacità della giovane trevigiana di avere idee ben chiare già a livello progettuale. A uno specifico progetto di Brunello, architetto e interior designer, oggi attiva a Venezia, è stata dedicata la copertina a un proprio progetto. In edicola questo mese, la rivista presenta solitamente le più belle case del mondo. Per la giovane professionista della marca trevigiana si tratta di un traguardo importante. Il suo approccio innovativo infatti va oltre la conservazione strutturale. L'obiettivo infatti è di rinvigorire ogni spazio, infondendo vitalità a strutture storiche. Il suo approccio creativo, combinato con l'impegno per la qualità artigianale, ha raccolto il plauso della rivista che dunque gli ha dedicato il suo primo piano. Come si spiega in una nota, Brunello è «rinomata per la sua esperienza nel guidare il restauro di immobili di prestigio a Venezia.

La professionista trevigiana si è imposta, nonostante la sua giovane età, per la dedizione incrollabile alla conservazione del patrimonio architettonico della città e allo stesso tempo per la sua capacità di dare nuova vita ai suoi spazi».

FIGLIA D’ARTE

Lisa è figlia d’arte: il papà Luigino è geometra di San Biagio, con studio professionale a Fagarè della Battaglia. Ma nello specifico cosa riporta la copertina della rivista? L’oggetto della pubblicazione di AD Architectural Digest è un palazzo antico sul rio della Panada, un luogo quieto e spettacolare nel cuore della città lagunare. «I proprietari della residenza di 400 mq posta al piano nobile, Reza Akhavan, immobiliarista viennese attivo nel residenziale e nell’hôtellerie, e la moglie, la scultrice Isabelle, - come si legge nell’articolo di Valentina Raggi dal titolo “Storie di Laguna” sull’ultimo numero della prestigiosa rivista di design e architettura - hanno affidato alla giovanissima progettista, il compito di arredare la prestigiosa dimora. E lei, Lisa Brunello, s’imbarca nell’avventura di viaggiare su un doppio binario del tempo, il fastoso passato, l’arte e il design di oggi, di cui gli Akhavan sono collezionisti».