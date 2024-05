Deejay Ten, lo speaker Vic risponde alle polemiche: «Un giorno senza auto? Treviso è meravigliosa, godetevela camminando» Video

TREVISO - Deejay Ten, prima volta a Treviso anche per lo speaker Vic, altra voce iconica di Radio Deejay che prima della partenza della corsa si è lanciato sulla folla come una rockstar: «Questa città è di una bellezza travolgente. Ha risposto con entusiasmo: stamattina ho visto 13mila persone felici. Mi auguro sia la prima edizione di una lunga serie. Avremmo voluto accogliere ancora più persone ma non si poteva». Vic ribatte anche ai malumori di alcuni residenti e commercianti per il centro completamente chiuso al traffico: «Oggi è una festa. Per una volta l'auto si può lasciare a casa.

Godetevi la città camminando, è più emozionante». (Videointervista di Mattia Zanardo)