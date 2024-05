TREVISO Anche quest’anno è arrivato il weekend più bello ed emozionante per tutti i giovani rugbisti, che tra sabato e domenica hanno preso d’assalto i campi da rugby della Ghirada in occasione del 44’ Torneo Città di Treviso. Dopo l’antipasto del torneo under 14 maschile e femminile, tenutosi lo scorso weekend, questo fine settimana è stata la volta dei giovanissimi giocatori del minirugby, i quali hanno dato vita a due splendide giornate di gioco, divertimento e spensieratezza. Al torneo hanno partecipato in tutto quasi 3500 bambini provenienti da tutta Italia di età compresa tra i 5 ed i 12 anni, divisi in 4 categorie differenti per un totale di 272 squadre: 29 squadre della categoria under 6, 83 dell’under 8, 80 dell’under 10 e 80 squadre dell’under 12. Fortunatamente l’evento è stato assistito anche dalle condizioni meteo che, dopo i tanti giorni di pioggia che hanno colpito tutta Italia nell’ultima settimana, ha regalato due splendide giornate primaverili che hanno contribuito a rendere il fine settimana ancor più divertente ed indimenticabile per tutti i giovani rugbisti che vi hanno partecipato.

GRAN FINALE

Come di consueto poi il torneo si è concluso con le 4 finali che si sono disputate nel tempio rugbistico dello Stadio Monigo, dove i giovani rugbisti sono stati premiati come di consueto dai giocatori del Benetton Rugby. Per i piccoli campioni di domani è stata dunque un’ottima occasione anche per conoscere i propri idoli rugbistici, i quali si sono prestati a fare delle foto e degli autografi a tutti i bambini in estasi. Oltre ai Leoni allo stadio Monigo in occasione delle finali erano presenti diverse autorità come il presidente del Benetton Rugby Amerino Zatta, il presidente della Fir Marzio Innocenti e l’assessore della città di Treviso, Alessandro Manera.

I PADRONI DI CASA

I giovani rappresentanti della Marca, come consuetudine, non hanno sfigurato nei vari tornei. Il Mogliano Rugby infatti si è aggiudicato il successo della categoria under 6, superando per 3-6 nel derby i canguri del Paese. A completare il podio tutto trevigiano ci ha pensato poi il Vittorio Veneto che ha conquistato un ottimo terzo posto. Podio ricco di trevigiane anche nella categoria under 8 dove il Benetton Rugby si è dovuto arrendere in finale ai pari età del Monselice Rugby, col punteggio di 2-0, con Mogliano che è riuscita a conquistare il terzo posto. Benetton Rugby sconfitta in finale anche nella categoria under 10, dove ha dovuto cedere il passo al Petrarca Padova col punteggio di 2-8. Il Mogliano Rugby oltretutto ha ottenuto il premio come società col miglior piazzamento tra tutte le categorie. Per quanto riguarda infine i premi individuali Nicolò Seno del Mogliano Rugby ha ricevuto il premio come miglior giocatore della categoria under 6, mentre Alessandro Isac del Paese, Giacomo Vazzoler del Benetton e Andrea Massimini del Benetton hanno ricevuto il premio “Grillotalpa”, come giocatori più attivi rispettivamente delle categorie under 6, 8 e 12. Menzione d’onore anche alla giovanissima Gaia Nasato del Paese Rugby che ha ricevuto il premio come giocatrice più giovane dell’intero torneo.

LE REAZIONI

Il responsabile delle giovanili del Benetton Rugby, Giovanni Grespan, facendo un bilancio del weekend di festa appena trascorso, spiega: «Siamo felici di essere riusciti ad organizzare anche quest'anno il Torneo Città di Treviso che, dopo le restrizioni degli scorsi anni dovute alla pandemia, quest'anno ha ripreso a pieno regime.

Come nelle edizioni precedenti anche questa volta siamo riusciti a coinvolgere squadre da tutta Italia, anche se ci sarebbe piaciuto ospitare anche qualche squadra dall’estero ma sfortunatamente ciò non è stato possibile dunque ci auguriamo di poter recuperare in vista delle prossime edizioni. Vorrei ringraziare tutti i volontari che ci hanno permesso di realizzare questo splendido torneo e ci auguriamo che questo fine settimana sia stato di puro divertimento per tutti i ragazzini e le loro famiglie».