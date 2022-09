Caro energia a scuola, settimana corta in alto mare. La direttrice Palumbo: «Deve partire a livello nazionale»

VENEZIA - In Veneto, sulla settimana corta a scuola per il caro energia non è stata presa alcuna decisione. Lo riferisce la dirigente scolastica regionale, Carmela Palumbo. «Ogni iniziativa strutturale - ha sottolineato - deve partire a livello nazionale. A livello veneto, così come per ogni realtà, possono esserci iniziative locali tra i 'proprietari' delle strutture, ovvero gli Enti pubblici, e gli istituti in loro gestione. In questo caso, alcuni tavoli sono stati aperti, specie in provincia di Padova, ma si tratta di confronti minimi che ancora non hanno sortito indirizzi che portino la chiusura di qualche istituto il sabato», ha concluso.