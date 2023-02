TREVISO - È un grave lutto quello che ha colpito la comunità trevigiana. Nella serata di venerdì è improvvisamente venuto a mancare all'affetto dei suoi cari Franco Agostini, storico presidente della Croce Rossa Italiana di Treviso. A portalo via alla vita, a soli 55 anni (ne avrebbe compiuti 56 tra poco più di un mese), i postumi di un importante arresto cardiaco di cui era rimasto vittima nel 2015 e dal quale non si è più ripreso nonostante abbia sempre combattuto con tutte le sue forze. I postumi cerebrali ne avevano minato il corpo, tanto da aver passato i restanti anni di vita in casa di riposo, prima a Pederobba e poi a Villa delle Magnolie di Monastier. A stroncarlo, però, una infezione sia al sangue che ai polmoni che lo ha portato al ricovero presso l'ospedale Ca' Foncello solamente nella giornata di mercoledì.

Chi era Franco Agostini

Nativo di Noale, dove nel 1984 si era diplomato come elettromeccanico all'Ipsia Ponti, aveva svolto la leva in Polizia di Stato come agente ausiliario del Reparto Mobile di Padova. Da volontario era entrato in Cri nel 2000 con un diploma di Pronto soccorso e soccorso avanzato, mentre dal 2005 al 2008 è stato consigliere del Comitato Provinciale della Croce Rossa con delega alla Protezione Civile per poi passare al ruolo di vicepresidente del Consiglio direttivo dal 2007 al 2008 e dal 2009 al 2012 a quello di Commissario. Infine, nel 2012 era stato eletto alla carica di Presidente poi mantenuta fino a marzo 2015. Franco era una persona disponibile con tutti, sempre pronta a difendere i propri collaboratori della Cri trevigiana. Agostini lascia dunque nel dolore la moglie Barbara Bortolan, anche lei della Croce Rossa di Treviso, la mamma Teresa, il fratello Giancarlo con Rosella oltre a tanti amici ed ex colleghi. Le esequie si terranno mercoledì 15 febbraio alle ore 15.30 presso la Chiesa parrocchiale di Villorba.