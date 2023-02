FELTRE - Dentista e appassionato della palla ovale, è morto ieri all’età di 96 anni Dario Palminteri. Metà della città lo ha conosciuto per la sua decennale attività di odontoiatra, ambito nel quale è stato pioniere soprattutto per quanto riguarda la cura dei bambini e l’altra metà per la sua passione per il rugby.



IL RICORDO

«Studiava a Padova - ricorda il fratello Dino - città nella quale giocava anche a rugby con il Petrarca (era il 1948, anno della promozione in A). Poi nel 1952, finiti gli studi, ritorna a Feltre e fonda il Rugby Feltre, una realtà che esiste tutt’ora e che sta dando tante soddisfazioni in questa stagione». Con il Petrarca Palminteri giocò gare di livello importante contro squadre come il Grenoble il Csfm di Parigi. Nel 1953 ci fu il debutto del Feltre in campionato e nel 1959 la promozione in serie A. L’ultima partita l’ha giocata nel 1970 mentre la sua ultima panchina da allenatore risale al 1973. «Il rugby - prosegue il fratello - ha regalato tante soddisfazioni. Ha avvicinato anche me a questo sport, ho 10 anni meno di lui, partecipavo ai primi eventi rugbistici a Feltre. È stato giocatore, allenatore, presidente, medico, un factotum. Ha giocato anche una partita nella rappresentativa nazionale ormai nel secolo scorso. Una passione che è rimasta per tutta la vita. L’ultima partita del Feltre l’abbiamo vista assieme, era contro il Villorba a dicembre, è finita 17 a 17».



IL MESSAGGIO

Un messaggio arriva anche dall’attuale presidente del Rugby Feltre, Paolo Aspodello: «La società esprime il proprio cordoglio per questo lutto. Posso dire semplicemente che con la morte di Dario Palminteri viene a mancare una delle pietre d’angolo del Rugby Feltre. Dispiace molto». Lo sport della palla ovale è uno sport che unisce e non dimentica i suoi protagonisti, considerati come fratelli. Nel 2016 quando Palminteri compì 90 anni fu organizzata una festa di compleanno a cui parteciparono anche i Petrarchi, i “vecchi” della formazione padovana, che hanno onorato così la persona, il personaggio, il rugbista Dario Palminteri. Fino alla pensione Palminteri ha lavorato nel suo studio di piazzale Panfilo Castaldi. Come detto fu uno dei pionieri nell’utilizzo di apparecchi ortodontici, specializzato nei bambini. Ha studiato a Padova assieme a Riccardo Saetti primario di fama nel campo dell’otorinolaringoiatria prima a Feltre e poi a Belluno. Anche in questo caso non manca il rugby: assieme giocavano nel Petrarca Padova. Di sicuro Feltre sarà grata alla figura di Dario Palminteri sia in campo medico dentistico per l’aiuto dato che il quello sportivo.