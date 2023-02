FELTRE (TREVISO) - Mondo dell'agricoltura e della politica in lutto. Si è spento improvvisamente all'età di 87 anni Pietro Dalla Palma, imprenditore agricolo con la passione per la politica. Dalla Palma è stato un personaggio molto attivo nel panorama feltrino e bellunese. Ha svolto un'intensa attività amministrativa, ricoprendo il ruolo di consigliere comunale e di assessore, con l'obiettivo di far crescere la città, ma anche di consigliere provinciale. Senza contare il mondo agricolo: oltre ad essere un imprenditore di questo settore ne era anche grande conoscitore tant'è che ha ricoperto mansioni a livello nazionale. Nella sua vita è stato anche membro del consiglio di amministrazione dell'istituto Carenzoni Monego di Feltre.

Il lavoro nei campi e quello in Municipio, chi era Pietro Dalla Palma

Fin da giovanissimo Dalla Palma si era distinto per il suo impegno volto a favorire l'associazionismo in ambito rurale. Un impegno che lo ha portato a ricoprire per tanti anni incarichi di vertice nella Federazione Provinciale dei coltivatori diretti dove si è sempre impegnato per la risoluzione delle istanze degli associati. Esperto del settore aveva ricoperto mansioni di rilievo in campo nazionale per quanto riguarda la selezione e la genetica delle razze bovine. Per tanti anni è stato un ascoltato dirigente del consorzio agrario interprovinciale di Belluno e Treviso. Dalla Palma era appassionato di politica. Ha militato nelle fila della Democrazia Cristiana provinciale ed ha ricoperto importanti incarichi istituzionali quali quelli di consigliere comunale di Feltre dal 1973 al 1978 con gli allora sindaci Dal Sasso, Gorza, Giovanni Perenzin e Giorgio Granzotto; nello stesso periodo ha anche assunto il ruolo di assessore supplente per due anni. È stato inoltre consigliere comunale dal 1978 al 1983 con il sindaco Dalla Valle. Oltre alla vita amministrativa del comune di Feltre, a cui era molto legato, ha ricoperto anche il ruolo di consigliere provinciale e assessore nell'amministrazione presieduta da Elio Daurù. Un impegno a tutto tondo, portato avanti con grande dedizione e professionalità con l'obiettivo di fare del bene per la comunità in cui viveva. L'impegno e l'attivismo messi in campo sia nel mondo lavorativo che sociale gli sono valsi importanti riconoscimenti quali quelli di cavaliere al merito della Repubblica nel 1972, l'onorificenza di ufficiale della Repubblica Italiana nel 1982 e l'onorificenza di commendatore della Repubblica Italiana nel 1985. Riconoscimenti che lo hanno riempito di orgoglio, seppur accolti con una certa umiltà, caratteristica che ha contraddistinto il suo operato.

La famiglia

Tutto questo ha potuto farlo anche grazie alla famiglia che lo ha sempre affiancato e supportato. Dalla moglie Rita, che con lui ha condiviso gran parte della vita, al figlio Cristian e la nipote Camilla a cui era particolarmente legato. Pietro Dalla Palma è anche zio dell'attuale vicesindaco di Feltre Claudio Dalla Palma. Tutti coloro che lo hanno conosciuto potranno salutarlo per l'ultima volta quest'oggi, sabato 11 febbraio, alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Vellai dove Dalla Palma sarà presente dalle 12. Al termine della cerimonia funebre la salma partirà direttamente per la cremazione.