- Padova perde uno dei suoi, tra i più conosciuti e apprezzati in particolare per il. Venerdì 3 maggio è scomparso, titolare deldi via Tommaseo che gestiva affiancato daida oltre vent'anni. Cuoco da più di quattro decadi, Gomiero si era affacciato al mondo del lavoro ancora adolescente. Poi, grazie alla sua passione per la cucina, era diventato un valente cuoco.Prima di approdare al ristorante Zafferano aveva gestito altri locali specializzati nella preparazione del pesce a Capriccio di Vigonza, Tencarola di Selvazzano e in città in via Cave, nell'omonimo quartiere. Una scomparsa che ha provocato grande dolore in quanti lo conoscevano e nelle tante persone che negli anni hanno apprezzato la sua cucina e la sua umanità. Gomiero viene ricordato come uomo dalla grande dolcezza e dalla bontà d'animo impareggiabile, un esempio per tutti e un professionista ineguagliabile.Era iscritto all'Appe (Associazione provinciale pubblici esercizi) e così lo ricorda la presidente Federica Luni, che esprime le più sentite condoglianze alla famiglia. «Con la scomparsa di Ugo Gomiero abbiamo perso un professionista della cucina ma, soprattutto, un professionista dell'ospitalità e dell'accoglienza. Questo lo si vede anche dai tanti commenti postati sui social dopo che si è saputa la notizia della sua morte ha puntualizzato Luni . Era l'emblema della cordialità e dell'accoglienza, aveva una parola buona per ogni cliente ed è questo che fa di un ristoratore un vero professionista dell'accoglienza».Parole che si riflettono le centinaia di commenti scritti sotto gli annunci della sua scomparsa pregni di tristezza e di ricordi della sua maestria in cucina ma, soprattutto, del suo modo di porsi con le persone, gentile e allegro. L'ultimo saluto è fissato per martedì 7 maggio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Peraga di Vigonza.