BELLUNO - Pretendeva di andare all’ora d’aria fuori dagli orari consentiti: una volta uscito dalla cella, ha poi aggredito l’agente che correttamente glielo aveva impedito. È accaduto ieri mattina nel carcere di Belluno, il responsabile è un detenuto ristretto a regime ordinario, che ha chiesto all'agente della polizia penitenziaria di sezione di potersi recare ai passeggi fuori orario.

Permesso negato, detenuto lancia succo di frutta al poliziotto

Ovviamente, l’agente non ha aperto la porta della cella, ma, quando è poi scattata l'ora fissata dal regolamento per l’attività all’aria aperta, il detenuto è uscito e ha tirato un succo di frutta in faccia all'agente per poi colpirlo con un calcio sul fianco. Non contento ha poi provato a tirare altri calci contro l'agente, non riuscendo a colpirlo solo perché è stato trattenuto da altro personale e da altri due detenuti.

La preoccupazione del sindacato

Non ne può più Giovanni Vona, segretario per il Triveneto del Sindacato autonomo polizia penitenziaria. «Il nostro plauso va alla prontezza di riflessi del poliziotto, poi condotto in ospedale per accertamenti, e dei colleghi intervenuti in suo soccorso che hanno evitato un epilogo ben più grave; tuttavia, non possiamo non dirci profondamente preoccupati per le condizioni di lavoro all’interno delle carceri, nonché per il dilagare di violenza che sta travolgendo la società e che, inevitabilmente, ha la sua importante ricaduta nel mondo penitenziario». Il sindacalista ricorda che, in un mese, è questa la quarta aggressione che si conta a Belluno e per questo si appella al prefetto Mario Savastano: «Confido di poter incontrare il prefetto per stimolare un confronto più ampio sul tema, poiché l’aumento di episodi di violenza e di disagio che ogni giorno registriamo nelle carceri, è lo specchio di un problema di sicurezza pubblica che riguarda tutta la popolazione. Nelle carceri stiamo assistendo a una preoccupante escalation di violenza, a fronte della quale servono, da una parte, interventi di integrazione sociale, di stimolazione di un senso civico ormai perduto e di opportunità nel mondo libero: dall’altra è necessario intervenire nel “mondo carcere” che merita un profondo rinnovamento di tecniche e formazione del personale, ma anche l’ausilio di strumenti moderni, di regole precise e rigorose, di strutture adeguate che sappiano essere al passo con l’evoluzione».

La richiesta del taser

Donato Capece, segretario generale del Sappe, auspica che «anche l’amministrazione penitenziaria adotti con urgenza gli opportuni provvedimenti per restituire sicurezza e serenità lavorativa al personale di polizia penitenziaria che fa servizio a Belluno», senza trascurare quella che è una richiesta storica del Sappe: «Dotare il personale del Corpo del taser e di ogni altro strumento utile a difendersi dalla violenza di delinquenti che non hanno alcun rispetto delle regole e delle persone che rappresentano lo Stato».

Il precedente

Poco meno di 15 giorni fa la precedente aggressione al Baldenich. Un detenuto aveva aspettato di avere a tiro l’agente che pochi giorni prima gli aveva fatto rapporto per motivi disciplinari e quando gli è passato accanto, gli ha sferrato uno schiaffone sull’orecchio con la mano a cucchiaio in modo da accentuare il danno. Alla vittima il detenuto non aveva perdonato una sua precedente segnalazione al Consiglio di disciplina, l’organo interno che valuta le misure da adottare nei confronti dei detenuti cui viene fatto rapporto. Una dei possibili provvedimenti è la perdita di giorni di liberazione anticipata. Quelli di prognosi di guarigione per l’agente colpito, cui lo schiaffo ha provocato la perforazione del timpano, invece sono stati una ventina.