SEREN DEL GRAPPA (BELLUNO) - Sfida a due a Seren del Grappa. Ufficializzata "Futuro Comune", lista che proporrà come candidata sindaco Tania Santi. Dopo le voci delle ultime settimane che davano in fase di costituzione questa seconda lista, finalmente si svelano le carte. Due gli aspetti da sottolineare. Il primo è che grazie a questa lista ci saranno due candidati sindaco con le rispettive squadre che si daranno battaglia, allontanando quindi le nubi del quorum. Dall'altra il fatto che vi sia una candidata donna: una novità nel panorama delle elezioni del feltrino in questa tornata elettorale. Ad oggi infatti, nei cinque comuni feltrini che andranno a rinnovare il consiglio (Santa Giustina, Pedavena, Arsiè, Seren del Grappa e Setteville), i candidati sono tutti maschi.

LA CANDIDATA SINDACO

Il gruppo "Futuro Comune" scende in campo per le elezioni amministrative di Seren del Grappa. A guidarlo, nel ruolo di candidata a sindaco, sarà Tania Santi, classe 1978, residente a Caupo e sposata con Marcellino Scopel, direttrice della casa di riposo di Asiago ed impegnata nel volontariato e nel sociale serenese. Alla sua prima esperienza amministrativa, l'entusiasmo e la voglia di mettersi in gioco per portare qualcosa di nuovo per la comunità in cui vive certo non le manca.

LA LISTA

Attore a lei, giovani e meno giovani. Alcuni con alle spalle esperienze amministrative, altri invece che non hanno mai assunto un ruolo politico ma che conoscono bene il funzionamento di una macchina comunale. Altri ancora totalmente nuovi alla vita amministrativa, ma con tanta voglia di mettersi in gioco. Futuro Comune, quindi, si caratterizza come una lista civica composta da un gruppo di persone con competenze diversificate. Al suo interno Marco Cogliolo 44 anni che di professione fa il fisico; Luciano De Nato 61 anni commerciante con trascorsi in ambito amministrativo; Enrica De Paulis 62 anni Dirigente Tecnico Urbanistica (negli scorsi anni ha ricoperto questo ruolo anche per il vicino Comune di Feltre); Gianmarco Pellencin 24 anni laureato in lettere lavora in libreria; Gino Rech 68 anni pensionato anch'esso con alle spalle esperienze amministrative; Francesco Sommacal 28 anni imprenditore agricolo; Erika Valente 33 anni laureata in storia collaboratrice in azienda famigliare. Molti di questi volti, oltre alle loro professioni, prestano la loro attività nel mondo del volontariato.

L'OBIETTIVO

La lista svelerà nelle prossime settimane i suoi capisaldi. Quello che al momento evidenzia è che la sua discesa in campo è dettata dalla volontà di "dare una nuova prospettiva a Seren del Grappa". "Stiamo ultimando i dettagli per la presentazione della lista e del programma che presenteremo ufficialmente nel fine settimana concludiamo Futuro Comune e successivamente organizzeremo gli incontri di presentazione in tutte le frazioni con l'obiettivo di presentarci ma soprattutto di ascoltare i cittadini".