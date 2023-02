BELLUNO - Dopo la morte del medico ginecologo sotto Stefano Marson, un altro lutto per l’Ulss Dolomiti: è mancata Alessandra Candido, 59 anni, per anni impiegata all’economato di Feltre, si occupava del settore acquisti. Il ricordo dell’azienda sanitaria ieri, 10 febbraio, con una nota in cui l’Ulss si stringe anche attorno alla famiglia di Stefano Marson, il medico deceduto giovedì dopo breve malattia. «L’Ulss Dolomiti - si legge nella nota - porge le più sentite condoglianze ed esprime vicinanza alla famiglia di Alessandra Candido, apprezzata dipendente dell’Azienda in forza al servizio Economato a Feltre, e alla famiglia del dottor Stefano Marson, responsabile della UOS attività specialistiche in pensione dallo scorso anno, prematuramente scomparsi in questi giorni». Oggi alle ore 15 l’addio a Stefano Marson in Cattedrale a Belluno. Sempre oggi alle 10,30 nella chiesa parrocchiale di Farra di Feltre è stato dato l’ultimo saluto a Alessandra Candido.