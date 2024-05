Feltre. Famiglia Villani: quarant'anni nella ristorazione: arriva il riconoscimento di Confcommercio

FELTRE - Quarant'anni dedicati alla ristorazione, cercando di soddisfare il palato dei tanti clienti feltrini e non, accompagnandoli nel quotidiano o nel festeggiare i momenti più belli della loro vita. Alla famiglia Villani della pizzeria ristorante "Il Sole di Napoli", storico locale di via Rizzarda a Feltre, una targa per i 40 anni di attività.

L'ONORIFICENZA

La consegna del riconoscimento è avvenuta martedì. Il presidente di Confcommercio Belluno-Dolomiti, Paolo Doglioni, insieme al direttore Luca Dal Poz hanno fatto visita alla famiglia Villani, che da quarant'anni gestisce a Feltre la pizzeria ristorante "Il Sole di Napoli" e che, più recentemente, è diventata titolare anche del rinomato albergo ristorante "La Casona".

«Laboriosità, innovazione, investimento e capacità di coinvolgere le nuove generazioni hanno fatto della famiglia Villani un'impresa vincente - sottolineano da Confcommercio - che saprà continuare la tradizione dell'ospitalità accogliendo con passione e un sorriso che denota passione del proprio lavoro: questo il significato della pergamena consegnata dal Presidente nell'anniversario dell'azienda familiare.

Tanti complimenti a Vittoria, Valentina e Gelsomina e alla mamma Assunta, orgogliose continuatrici dell'attività del capostipite, papà Alfonso».