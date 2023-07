MARENO - E' profondo il cordoglio in paese per la morte improvvisa di Elvio Palù, 61 anni, stroncato da attacco cardiaco giovedì sera, 13 luglio, davanti agli amici con i quali aveva giocato a padel al Solerò di Gaiarine. Appena l'uomo ha cominciato a star male il personale del centro sportivo è prontamente intervenuto, nel frattempo è partita la chiamata ai soccorsi. E' stato tutto inutile, l'uomo è mancato in brevissimo tempo.

IN PENSIONE

Elvio Palù era un operaio specializzato, in pensione da pochi mesi. Praticava sport con regolarità, non aveva mai accusato disturbi. Molto conosciuto a Mareno, lo era parimenti a Santa Lucia: era stato tra i primi fondatori dell'associazione Enar, il sodalizio che, tra l'altro, organizza la rinomata sagra delle rane. «Siamo ancora tutti molto scossi - dice Mattia Venerandi, titolare del centro sportivo Solerò -. Dapprima i nostri operatori quindi il personale sanitario prontamente arrivato si sono prodigati a lungo, purtroppo senza esito. Ho sempre quella scena davanti agli occhi. E' stato drammatico». Al padel del Solerò Elvio Palù giocava con frequenza. «Veniva anche per il "terzo tempo", stare con gli amici dopo la partita - aggiunge Venerandi -. Un'ottima persona, sempre cordiale e di compagnia. Durante la partita aveva detto agli amici di sentirsi un po' stanco. Al termine del gioco si è accosciato, con le mani sulle ginocchia, come a voler riprendere fiato. All'improvviso si è rovesciato all'indietro e non si è più ripreso». Subito soccorso, è stato chiamato il 118, sul posto sono giunti ambulanza, automedica e l'elicottero. «Mentre i sanitari erano per strada gli operatori della centrale di Treviso, collegati in videochiamata, hanno dato agli amici e al nostro personale le indicazioni su come praticare il massaggio cardiaco. Io sono stato chiamato per usare il defibrillatore e mi sono subito attivato. Ci siamo prodigati senza sosta, nel frattempo i soccorsi sono giunti e hanno proseguito a lungo con le manovre di rianimazione. Ma il suo cuore non è più ripartito. I medici stessi ci hanno detto che più di così non era possibile fare».

ERA SANO

Elvio Palù non aveva mai avuto problemi cardiaci. «Mentre lo stavamo rianimando i sanitari ci hanno chiesto se aveva mai avuto problemi aggiunge Venerando -. Abbiamo telefonato ai familiari, che stavano arrivando in macchina e ci hanno confermato che era sempre stato in salute». Allenatore della squadra "Bambini nel deserto", era sempre ottimista e propositivo. «Oggi perdiamo un amico ed ex collaboratore della nostra famiglia Rsp. Un uomo buono e leale in campo e fuori. Un uomo di altri tempi» è il cordoglio espresso dalla squadra sportiva amatoriale Rsp Bulls. Elvio Palù lascia la moglie Lucilla Da Soller, i figli Paolo, Francesca, Michela e la nipote Laura. Il funerale avrà luogo lunedì, alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria del Piave.