Malore sul sentiero dell'Alta Via ad Agordo, escursionista di Paese muore sotto gli occhi di amici e parenti

AGORDO (BELLUNO) - Malore, morto sul sentiero bellunese un escursionista di Paese, nel trevigiano. Il fatto oggi, 5 luglio, pochi minuti prima delle 16 sul sentiero sottostante a quello dell'Alta Via numero 1, a metà circa tra il rifugio Carestiato e Forcella Camp. L'uomo, L.S. di 77 anni di Paese, si trovava insieme ad amici e parenti quando si è accasciato in preda al malore. I suoi compagni di camminata hanno subito iniziato a praticare le manovre di rianimazione in attesa dei soccorsi. Indivisuato il punto in cui si trovava l'uomo, l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha calato un verricello con equipe medica e tecnico dell'elisoccorso che sono subentrati agli amici dell'uomo e hanno tentato disperatamente di rianimarlo.

Però, dopo poco, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La salma è stata recuperata e trasportata in piazzola ad Agordo dove lo attendevano il personale del Soccorso alpino, i Carabinieri e il carro funebre. Una squadra è andata in fuoristrada incontro ai compagni in rientro.