Malore in nave, marittimo trasportato a Cattinara in gravi condizioni

MONFALCONE - Un marittimo imbarcato su una nave attraccata alla banchina di Portorosega a Monfalcone è stato soccorso questa mattina, mercoledì 5 giugno, dal personale medico infermieristico per un grave malore.

Dopo la chiamata da parte dell'equipaggio al Numero unico di emergenza Nue112 del Friuli Venezia Giulia, sul posto è stato inviato l'equipaggio di un'ambulanza e quello di un'automedica. Informata la Capitaneria di Porto per quanto di competenza. L'uomo, cittadino straniero, è stato preso in carico dal personale medico infermieristico e trasportato con l'ambulanza con medico dell'automedica a bordo all'ospedale di Cattinara in gravi condizioni, incosciente.