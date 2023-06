Treviso. Malore improvviso spegne la voce del baritono Marco Trevisanello. Aveva 74 anni

TREVISO - Un malore improvviso ha spento la voce tonante di Marco Trevisanello, noto baritono trevigiano.

Una figura di spicco nel panorama culturale veneto. Aveva 74 anni, lascia la moglie Emanuela.

«Lutto nel mondo della musica e della cultura. Se n’è andato, per un malore improvviso, il baritono e attore Marco Trevisanello, lasciando un vuoto importante nella comunità trevigiana e nel Veneto – ha detto il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, esprimendo le sue condoglianze alla famiglia Trevisanello - Figlio d’arte, aveva cominciato a studiare chitarra a 12 anni. Successivamente aveva studiato canto al Conservatorio di Padova e poi di Trieste. Si era fatto conoscere e apprezzare in tutta Italia e non solo, dando lustro al nostro Veneto. Perdiamo un artista poliedrico e di spessore, un uomo discreto che non smetteva di studiare per dare di più senza temere le nuove sfide. Nel cinema ha lasciato il segno lavorando con registi di alto livello come Bepi Maffioli e Carlo Vanzina».