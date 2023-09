MEDUNA DI LIVENZA (TREVISO) - Lutto a Meduna di Livenza: è scomparso ieri Vincenzo Michielin, 68 anni, volto notissimo e figura amata per le sue molteplici attività in favore del paese. È stato presidente del locale nucleo di Protezione Civile, ma anche amministratore della Casa di Riposo. Con il sindaco Marica Fantuz divenne anche vicesindaco e poi assessore. Anni fa è stato anche dirigente dell’allora calcio Meduna, seguendo le squadre giovanili. Si è spento a causa di un tumore al pancreas, scoperto nel 2022. Si era operato a Verona; quest’estate ha avuto una ricaduta, nel giro di due mesi il decesso. Per tutti a Meduna era semplicemente “Billy”. E’ stato ragioniere dell’azienda medunese Cdm, poi prima del pensionamento ha lavorato alla San Giacomo.



IL CORDOGLIO

«Una figura straordinaria e molto attiva nella nostra comunità - ha detto il sindaco Arnaldo Pitton - Ha donato anni della sua vita per il bene del nostro paese, dedicandosi con passione al ruolo amministrativo sia come vicesindaco che assessore nonché come vicepresidente della Casa Albergo Angela Rusalen. Per anni colonna della Protezione civile, negli ultimi anni come presidente, pronto a intervenire ogni situazione di emergenza. Dava una mano a tutti coloro che ne avevano bisogno, Pro loco compresa». Pitton ne ricorda la sensibilità sociale: «Aiutava i più giovani a realizzare i propri sogni; pensiamo a quando lavorava alla società di calcio, incoraggiava gli anziani. Oggi piangiamo la sua perdita, ma al contempo celebriamo la sua vita straordinaria. E lo ringraziamo per tutto ciò che ha fatto». L’ex sindaco Fantuz lo ricorda così: «Mi hai onorato, rallegrato, consolato, aiutato, supportato, sopportato, arricchito con la Tua Amicizia, con il Tuo bene e sono sicura sia stato così per tutte le persone che hanno avuto come me il privilegio di averti nella propria vita. Oggi ci siamo svegliati tutti con un pezzo di cuore sanguinante, con un vuoto immenso dinanzi ed un forte peso in petto. La Tua è stata una vita fatta di entusiasmo generoso, di grande e disinteressata disponibilità, di appassionata condivisione, di serietà, di un affetto schietto e senza inutili fronzoli». Michielin lascia la moglie Stella, la figlia Lisa con Mattia, le amate nipoti Eva, Viola, il fratello Paolo con il figlio Enrico, familiari e amici. Il funerale sarà celebrato giovedì alle 16 in chiesa a Meduna; domani alle 20 rosario in suffragio nella stessa chiesa.