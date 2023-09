FRATTA POLESINE - La città è in lutto per la morte improvvisa di Matteo Olivieri, 35 anni, molto conosciuto. Il giovane uomo infatti era il nipote di Giancarlo Olivieri, ex vice sindaco nella giunta guidata da Riccardo Resini, dal 2007 al 2012, e candidato sindaco alle elezioni amministrative della primavera 2012, sconfitto da Tiziana Michela Virgili. Matteo Olivieri era anche “ per met à” un Campion, essendo la mamma appunto una Campion, altro nome molto importante e noto a Fratta, essendo legato alla prestigiosa ditta di pali e torri faro in alluminio.



LA SCOMPARSA



Olivieri è scomparso domenica mattina, vinto da un male incurabile che non perdona, che l’ha strappato al bene dei suoi cari in pochissime settimane. Per questo motivo, subito, tra domenica e ieri, la comunità frattense si è stretta sgomenta, attorno alle famiglie Olivieri e Campion, che hanno visto strappare alla vita prematuramente il giovane Matteo. « La causa è quel male silente, che si è manifestato solamente a fine agosto e che, nell’arco di pochissimo tempo, ha portato alla morte un giovane nel fiore degli anni, che chiedeva unicamente di vivere, di incontrare gli amici, di amare, di conoscere il mondo - racconta commosso lo zio Giancarlo Olivieri - . Una vita per Matteo già provata dalla scomparsa, quando aveva solo 5 anni, della mamma Eleonora, venuta a mancare nel 1993. L’adolescenza, la sua carriera scolastica prima e il suo impegno lavorativo poi, li ha vissuti sotto la guida dei nonni Bruno e Carmen, diventati per lui improvvisamente genitori. In tutto questo aiutati costantemente anche dalla presenza degli zii Fabrizio, Claudia e Katia, oltre al sottoscritto, che lo abbiamo amorevolmente assistito, pure in quest’ultimo periodo di doloroso calvario».



IL CORDOGLIO



Ora Matteo rivolge il suo sguardo al cielo, dove ad attenderlo c’è l’abbraccio della mamma Eleonora e del nonno Bruno. Il funerale di Matteo Olivieri è previsto oggi pomeriggio, nella chiesa parrocchiale dei santi Pietro e Paolo. Alle 15.30 giungerà il corteo, dalla casa funeraria Ferrari di Polesella. Tantissimi i messaggi di cordoglio giunti alle due famiglie, attraverso i canali social. Pure il cugino Mirko Campion, ha voluto postare un bel ricordo di Matteo: due foto, la prima lo ritrae bambino mentre sorridente mostra una fetta di salame pronta ad essere mangiata e la seconda, più recente lo vede sempre sorridente. “Ciao Matteo, la tua mamma ti accogliera’ in cielo - scrive Mirko Campion - Ti ricorderemo sempre così: gioioso da bambino e sorridente da uomo»