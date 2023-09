Malore fatale in casa, trovato morto nel suo letto a 36 anni. Lascia due figli piccoli

CHIOGGIA - Tragedia la scorsa notte, tra venerdì e sabato, a Chioggia. Daniel Boscolo Meneguolo, 36 anni, è stato trovato privo di vita in un appartamento di un condominio in via Tirreno dai soccorritori allertati da un familiare che non riusciva a mettersi in contatto con lui. Il giovane uomo era steso sul letto e non dava segni di vita. Il medico che l’ha esaminato avrebbe stilato un referto in cui la causa della morte sarebbe un infarto.

E' stata comunque disposta l'autopsia per stabilire le esatte cause del decesso. Daniel Boscolo Meneguolo lascia due figli piccoli.