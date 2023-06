Male incurabile, morto a 50 anni il Primo Luogotenente dell'Aeronautica Militare Nunzio Garofolo. Aveva prestato servizio a Istrana

ISTRANA (TREVISO) - Addio al Primo Luogotenente Nunzio Garofolo. Ieri pomeriggio, 27 giugno, nella chiesa dei Santi Vito e Compagni Martiri di Pezzan d'Istrana, il 51esimo Stormo si è unito in un forte abbraccio alla famiglia del Primo Luogotenente scomparso all’età di 50 anni a causa di una malattia incurabile che lo ha strappato all’affetto della moglie Rosanna, della figlia Rebecca e di tutta la sua famiglia. Originario di Canosa di Puglia, il Sottufficiale ha prestato servizio presso il 51° Stormo dal 1994, ricoprendo con instancabile impegno numerosi incarichi di rilievo nel settore del Reparto Logistica della Base. Figura di riferimento per tutti i colleghi per le sue doti professionali ed umane, Nunzio era molto conosciuto nella comunità in cui viveva. Prima della preghiera dell’Aviatore, Il Comandante del 51° Stormo Col. Emanuele Chiadroni ha espresso parole di vicinanza e di cordoglio alla famiglia a nome suo e di tutto il personale dello Stormo.