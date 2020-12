MONFUMO (TREVISO) - Questa mattina, domenica 20 dicembre 2020, intorno alle 8.40 la squadra di vigili del fuoco di Montebelluna insieme all'autoscala di Treviso sono intervenuti a Monfumo in via Prà Grande per problemi alla canna fumaria. L'abitazione ha il tetto in legno, il tempestivo intervento ha evitato il peggio .

