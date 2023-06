<WC1> Aumentano biglietti e abbonamenti. <WC>E se non è una stangata, poco ci manca. <WC1>Dal primo luglio viaggiare su bus e corriere della Mom costerà <WC>dal <WC1>20<WC> al 33%<WC1> in più. Il nuovo tariffario è stato approvato ieri dall’ente di governo (la Provincia e i Comuni di Treviso, Asolo e Montebelluna). Un biglietto urbano valido 100 minuti passa da 1,50 a 2 euro. Il carnet da sei da 8 a 11 euro. Gli abbonamenti mensili, sempre nell’urbano, da 30 a 36 euro per gli studenti e da 36 a 44 per i lavoratori. Quelli annuali da 240 a 296 per gli studenti e da 315 a 370 per i lavoratori. Nel capitolo extraurbano dipende dalle fasce. Nella terza, tra 12 e 30 chilometri, la singola corsa sale da 3,20 a 4,20 euro. Il mensile per studenti da 54 a 67 e quello per lavoratori da 56 a 68 euro. L’annuale, infine, lievita da 450 a 558 euro per gli studenti e da 495 a 572 per i lavoratori. Di contro, è stato cancellato il costo per il prolungamento scolastico extraurbano, in sostanza il secondo bus per raggiungere la scuola. In questo caso il risparmio arriva fino a 180 euro l’anno. Mentre sale il costo dell’abbonamento solo per le navette scolastiche di Castelfranco e del centro studi di Bassano<WC>.



<WC1>Dopo tre anni con il tariffario bloccato, il peso dell’emergenza Covid, della guerra in Ucraina e dell’esplosione del caro-carburante si è rivelato insostenibile. Mom deve ancora chiudere il bilancio del 2022. Solo per il carburante è stata messa in conto una maggiore spesa per 3,5 milioni di euro. Per la società, comunque, gli aumenti non andranno a incidere troppo. <WC>«<WC1>Il 92% dei passeggeri, 83% studenti e 9% lavoratori, è tutelato – sottolinea Giacomo Colladon, presidente della società – da una parte gli studenti possono contare sul bonus trasporti da 60 euro al mese e dall’altra per i lavoratori c’è l’iniziativa della Provincia che dà la possibilità di ottenere uno sconto del 50% sugli abbonamenti annuali<WC>»<WC1>. <WC>«<WC1>L’adeguamento dei prezzi è ormai necessario. Vogliamo far sapere ai nostri clienti, gli abbonati, che abbiamo cercato il più possibile di non far pesare su di loro la manovra – continua – a settembre raggiungere gli istituti dalle autostazioni sarà compreso nel prezzo dell’abbonamento. Un’agevolazione significativa: non si dovrà più acquistare due abbonamenti per il percorso casa-scuola<WC>»<WC1>. <WC>



<WC1>Più i tre mesi estivi gratuiti per chi acquista 9 abbonamenti nel periodo scolastico. <WC>«<WC1>Negli ultimi tre anni si sono susseguiti eventi che hanno determinato una “doppia crisi” economica ed energetica. Ci troviamo in una situazione paradossale: i tanti mezzi a metano ed elettrici di Mom si sono rivelati molto più costosi in virtù soprattutto della crisi internazionale e dell’invasione dell’Ucraina – fa il punto Stefano Marcon, presidente della Provincia – l’unica soluzione emersa per rispondere alla duplice esigenza dell’equilibrio di bilancio e dell’efficienza del servizio è un ritocco obbligato, minimo e controllato<WC>»<WC1>. Se ci saranno i margini, le tariffe potrebbero essere ridotte con l’approvazione del bilancio del 2023. Ma intanto si va così. <WC>«<WC1>Ora la palla passa al governo. Regione ed enti locali hanno fatto quanto possibile – conclude Marcon – è tempo di rivedere l’incremento al Fondo nazionale trasporti, il cui rimpinguo potrebbe azzerare completamente possibili aumenti incentivando l’utenza sui mezzi pubblici<WC>»<WC1>. Lunedì sera, intanto, al Sant’Artemio c’è stata una riunione tra gli autisti della zona di Treviso e Corrado Bianchessi, nuovo direttore di esercizio di Mom dopo l’ingresso del socio privato Autoguidovie. E’ stata illustrata la nuova organizzazione operativa. Oltre al riferimento della biglietteria di piazzale Duca d’Aosta a Treviso, verrà istituita una base organizzativa a Montebelluna e un presidio a Conegliano.<WC>



