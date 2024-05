TREVISO - Giacomo Colladon è stato confermato presidente di Mom, la società degli autobus e delle corriere. La nuova investitura è arrivata all’unanimità nell’assemblea dei soci andata in scena ieri al Sant’Artemio. Accanto a lui, nel cda ci saranno i consiglieri Stefano Rossi (confermato), ad di Autoguidovie Spa, il gruppo privato che è entrato in Mom con il 30% delle quote, e la new entry Elena Chanaà, quota Lega, professionista attiva nel settore immobiliare, che prenderà il posto di Cristina De Benetti. Mentre la guida del collegio sindacale è stata nuovamente affidata a Giuliano Giacomazzi. L’assemblea dei soci, la Provincia, i vari Comuni del trevigiano e la stessa Autoguidovie, hanno approvato anche il bilancio del 2023, sempre all’unanimità, e il bilancio di sostenibilità.

IL QUADRO

Mom ha chiuso i conti dell’anno scorso in positivo per 72mila euro. Non era una cosa scontata alla luce delle difficoltà economiche generali e dall’aumento dei prezzi. «L’incremento è passato in pochi mesi dal 16 al 18%, accompagnato da un’inflazione del 14% – è stato specificato in assemblea – una situazione emergenziale e imprevista, a livello nazionale, purtroppo non supportata da immediati provvedimenti legislativi». Il bilancio in equilibrio era un imperativo categorico in vista dei nuovi sviluppi legati alla sottoscrizione, alla fine del 2023, del nuovo contratto di servizio, con l’approvazione del piano economico finanziario, a completamento dell’ingresso di Autoguidovie come socio operativo. Sono stati messi in conto 113 milioni di investimenti nei prossimi nove anni per acquistare autobus e infrastrutture. Entro maggio del 2025, in particolare, arriveranno 138 nuovi bus. «Il miglior risultato che si poteva ottenere e di cui essere orgogliosi: alla luce di un triennio come quello appena passato, attraversato da una congiuntura storica mai affrontata sinora, Mom è riuscita a chiudere il 2023 con un piccolo utile, segno di ripresa e spinta propositiva per fare ancora meglio – sottolinea Stefano Marcon, presidente della Provincia, ente che detiene la maggioranza relativa della società – la riorganizzazione pandemica, gli strascichi post Covid, il conflitto in Ucraina, la crisi energetica, l’inflazione: nonostante le criticità, arrivare ad approvare con il massimo consenso da parte di tutta l’assemblea il bilancio 2023 è un risultato che davvero assume ancora più valore».

SOLUZIONE

Come è stato possibile? In parte anche attraverso l’aumento delle tariffe, tra biglietti e abbonamenti, che lo scorso luglio sono lievitate fino al 33%. Ma Marcon coglie anche l’occasione per celebrare «la lunga esperienza e la professionalità sempre dimostrata dal presidente Colladon, riconosciuta e riconfermata da tutti i soci». «Un bilancio positivo segna i primi risultati della partnership tra pubblico e privato – specifica Natalia Ranza, consigliere delegato di Autoguidovie – Mom è un’ottima impresa e il piano industriale che abbiamo approvato la renderà fra le prime in tutto il Veneto: il rinnovo del presidente Colladon è un importante segno di fiducia su un operato portato avanti con professionalità ed esperienza». Adesso si guarda avanti. In primis sul fronte degli investimenti per poter contare su nuovi mezzi. L’anno scorso Mom ha acquistato 29 bus, più 300 sistemi di controllo satellitare, 100 paline intelligenti, 800 obliteratrici a bordo di nuova generazione, per un investimenti di oltre 9,9 milioni. Senza dimenticare i servizi digitali: il 47% degli abbonati acquistano il titolo e viaggiano senza più recarsi in un punto vendita fisico. E non è stato che l’inizio. «Da quest’anno la società segnerà un cambio di passo con acquisti massivi. Entro la primavera del 2025, è previsto l’acquisto di 138 autobus, di cui 60 in autofinanziamento – è l’annuncio – e nell’arco del piano, in 9 anni, sono previsti 89 milioni di investimenti per l’acquisto di autobus e 24 milioni per l’acquisto di infrastrutture».