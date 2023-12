Migrante morto nel parcheggio Appiani, l'appello del sindaco Mario Conte: «I Comuni attorno si mettano una mano sulla coscienza e mettano spazi a disposizione» Video

TREVISO - Migrante morto nel parcheggio dell'Appiani di Treviso, il sindaco Mario Conte fa il punto della situazione. «Nel 2023 pensare che una persona possa venire a mancare in un parcheggio pubblico ci lascia una gran tristezza - spiega il primo cittadino - È un'emergenza senza fine nei numeri fuori controllo che ci vede oggettivamente in difficoltà negli strumenti di soluzione. Parlo di spazi e di risorse perché nel Comune di Treviso che oggi vede più di 700 persone dentro la caserma Serena, l'altro centro accoglienza di via Dandolo con numeri importanti, il dormitoio che è strapieno, tutte le location della Caritas che sono full. Ovvio che dobbiamo trovare altre location ma non saprei quali. Lancio un appello anche ai Comuni attorno per capire se possono mettersi una mano sulla coscienza e capire se possono mettere a disposizione spazi per accogliere anche poche unità. Non vorrei che il Comune di Treviso venisse lasciato da solo.

E' mtoivo di grande preoccupazione».

L'appello

Il primo cittadino si è già attivato per cercare una soluzione: «Ho chiesto al Prefetto di spostare quelle persone all'interno della Caserma Serena o in altri centri di accoglienza. Mi rifiuto di pensare che le persone possano dormire all'esterno con queste temperature. Cercheremo di allargare la capienza del dormitorio di via Pasubio». Poi l'appello: «Chiunque abbia spazi da mettere a disposizione per accogliere questi spazi, lo faccia. E sentirò i vertici al Governo per mettere fine a questi arrivi».