Migrante morto all'Appiani, manifestazione sotto la Prefettura: «Molti di noi sono malati e ci dicono che non abbiamo diritto ad avere le medicine» Video

Manifestazione in piazza dei Signori questa mattina, 4 dicembre. L’associazione Caminantes è scesa sotto la Prefettura con i migranti al grido di «Justice for Mandeep». In tanti hanno preso parte all'appuntamento con striscioni e cartelloni. «Abbiamo chiesto molte volte di poter essere accolti dentro qualche struttura di accoglienza - hanno spiegato i compagni del giovane migrante indiano morto nel parcheggio dell'Appiani - Molti di noi si sono ammalati, siamo andati in ospedale, abbiamo chiesto medicine e ci è stato detto che siccome non abbiamo una tessera sanitaria non abbiamo diritto ad avere medicine.

Molti di noi sono ancora malati e il freddo sta arrivando».