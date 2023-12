Manifestazione in piazza dei Signori questa mattina, 4 dicembre. L’associazione Caminantes è scesa sotto la Prefettura con i migranti al grido di «Justice for Mandeep». In tanti hanno preso parte all'appuntamento con striscioni e cartelloni.

Treviso. Migrante morto all'Appiani: aveva un lavoro ma non una casa. Ora si cercano soluzioni anche all'ex caserma Serena